Propriété industrielle : Modèle Déposé prépare son implantation à Barcelone

Qui est à l'origine de ce fauteuil ? Qui a dessiné cette bague ? Peut-on trouver des sacs similaires avant 2002 ? Avant toute mise sur le marché d'un produit ou dans le cadre d'un litige, ce sont des questions que se posent des sociétés ou des conseils en propriété industrielle.

C'est à ce moment que se propose d'intervenir la société perpignanaise Modèle Déposé, créée en 2009 par Camille Champion et spécialisée dans les recherches de modèles (sur l'aspect esthétique), dont les documentalistes (qui constituent l'essentiel de ses effectifs) effectuent des recherches d'antériorités à titre préventif, ou dans le cadre de litiges. Outre la visualisation des dépôts des instituts de propriété industrielle comme l'INPI (France), l'EUIPO (Europe) ou l'OMPI (international), Modèle Déposé dispose aujourd'hui d'un fonds documentaire spécifique, que sa fondatrice qualifie de « unique en France ».

« Nous possédons aujourd'hui plus de 1 000 ouvrages sur des produits manufacturés (tire-bouchons, les cintres, les lunettes, les briquets, etc. - NDLR) nous ayant permis de référencer plus de 22 000 produits, précise Camille Champion. Nous avons également une collection de 133 titres de magazines...