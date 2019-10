Vogo acquiert Vokkero et renforce son process industriel

Vogo, entreprise montpelliéraine spécialiste des solutions de "smart stadium" (diffusion de contenus audiovisuels dans les enceintes sportives, à la demande en live ou en replay), acquiert l'activité Vokkero, cédée par le groupe Adeunis, basé à Crolle (38), près de Grenoble. L'opération, d'un montant de 6,5 M€, permet de rajouter à la gamme de Vogo des systèmes de communication audio fortement utilisés dans le sport professionnel (sa cible principale), ainsi que l'industrie et les services.

Un process de production renforcé

La complémentarité des deux gammes est perceptible sur des segments comme les entraîneurs de clubs professionnels, les arbitres ou les médecins sportifs, qui ont fréquemment besoin de revoir des images avant de prendre une décision. "Nos technologies de transmission sont identiques : audio ou vidéo, filtrées ou non filtrées, elles doivent permettre de communiquer dans le plus grand confort dans des environnements très perturbés. L'entraîneur d'un club professionnel, par exemple, utilisera nos tablettes pour revoir sa stratégie de jeu, mais aussi le système audio pour communiquer avec les analystes d'images et les entraîneurs délégués, qui peuvent être une dizaine dans un sport comme le football américain", explique Christophe Carniel, fondateur de Vogo.

Après ce rapprochement, Vogo et Vokkero, qui subsistera comme marque, mutualiseront leurs capacités de production : alors que les deux entités sous-traitaient une partie de la fabrication jusqu'ici, la totalité de la production et l'activité d'assemblage seront rapatriés sur l'usine de Crolle. L'ambition est de monter en cadence dans l'écoulement de "Vogobox", le boîtier intégré vendu par Vogo : la production est passée de 60 à 200 équipements en un an, "avec l'objectif de 500 systèmes produits sur la seule année 2020", précise Christophe Carniel.

Accroissement du marché nord-américain

Autre relai de croissance attendu à travers ce rachat : l'accélération de l'activité export, qui représentait déjà 70 % de l'activité de Vokkero. En rachetant 100 % de sa filière américaine, qu'elle va rebaptiser Vogo North America, la sportech montpelliéraine disposera d'une implantation opérationnelle à New York pour rayonner sur le marché nord américain, où elle souhaitait s'implanter depuis plusieurs mois.

"Nous allons regrouper la base technique et l'équipe, qui disposera bientôt d'un effectif de quatre personnes, et ce pour mieux distribuer l'ensemble de la gamme. Nous nous appuyons sur l'expertise de plusieurs de nos actionnaires privés, comme Tom Johnson, administrateur de Coca Cola, et l'ex-basketteur Tony Parker, pour aborder de nouveaux marchés. Après le football, nous sommes notamment en contacts avancés avec plusieurs clubs de la NBA (la ligue professionnelle de basketball américain, ndlr)", rajoute Christophe Carniel.

Après ce rapprochement avec Vokkero (25 salariés), Vogo s'appuie désormais sur une équipe de 50 collaborateurs. La sportech montpelliéraine annonce une progression de 157 % du chiffre d'affaires organique sur le premier semestre 2019, et un prévisionnel de 10 M€ en 2020. Le CA de Vokkero, non consolidé à cette heure, se monte à 5,8 M€.

Créée en 2013 à Montpellier, Vogo est dirigée par Christophe Carniel. Après cette opération, Pascal Saguin (ex P-dg d'Adeunis) et Bertrand Million sont nommés respectivement directeur général adjoint de Vogo et directeur de la marque Vokkero.