Septeo rachète l’ESN Novatim et l’opérateur Appliwave

Nouvelle opération de croissance externe pour Septeo. Le groupe héraultais, leader européen des legaltech, annonce le rachat des entreprises franciliennes Novatim - une entreprise de services numériques (ESN) - et de l'opérateur télécom Appliwave.

Ce sont ainsi quelque 150 nouveaux collaborateurs qui rejoignent le groupe connu pour être partenaire des cabinets d'avocats, des études de notaires, et des métiers de l'immobilier.

Après la reprise de la société La Gestion Intégrale (immobilier), il s'agit de la seconde et troisième reprise pour Septeo cette année. Un groupe qui a annoncé une ambition de 400 embauches en 2019.

"Nous avions déjà, avec notre filiale Matilan, un pied dans le domaine des ESN. Toutefois, avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 M€, il est difficile d'être un acteur visible dans ce secteur. Cette acquisition de Novatim donne naissance à un champion national de l'infogérance avec un chiffre d'affaires de près de 25 M€ et plus de 170 collaborateurs", souligne Hugues Galambrun, cofondateur et dirigeant de Septeo.