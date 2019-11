Comment Sheeld prévoit de sécuriser les motards

Comment aider les motards en cas d'accident ? C'est cette question qui est à l'origine de la création, en mars 2019, de la start-up Sheeld à Montpellier, par Antoine Huber, Benoît Leforestier et Sébastien Moureu, tous les trois motards pratiquants...

Depuis le 1er avril 2018, en application d'une directive européenne de 2015, l'eCall (emergency call), système embarqué d'appels d'urgence, est obligatoire sur les voitures neuves. En cas d'incident ou d'accident, il permet de déclencher l'alerte manuellement ou automatiquement (en cas de choc violent, via les capteurs intégrés dans les airbags) et donc l'appel des secours, faisant gagner un temps précieux.

Or ce dispositif n'existe pas encore sur les motos...

En prévision de cette future réglementation, les trois hommes s'apprêtent à commercialiser dans le courant du 2e trimestre 2020 une solution digitale innovante qui comportera plusieurs fonctionnalités pour les deux-roues motorisés.

« Il s'agit d'un boîtier plug & play et d'une application mobile, explique Antoine Huber. Le dispositif permet de lancer un appel d'urgence en cas d'accident, même si cette fonction est complexe car il faut définir comment détecter qu'il s'agit bien d'un accident. En cas de soupçon de vol, il alerte le propriétaire et géolocalise le véhicule. En France, un deux-roues est volé toutes les 10 minutes... Comme ce boîtier est directement connecté à l'interface diagnostique, il permet aussi de gérer la maintenance de la moto. Et enfin, usage plus ludique, le système permet de partager des trajets avec des amis, avec une communauté. »