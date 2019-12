Les titres-restaurant de Lunchr accessibles aux 800 000 intérimaires de QAPA

Créée il y a huit ans, QAPA se présente comme une plate-forme de recrutement rassemblant « 4,5 millions de candidats, 200 000 nouveaux inscrits chaque mois dans tous les secteurs et dans toute la France ». En 2016, l'entreprise a lancé un service de recrutement d'intérimaires 100 % digital.

Le 9 décembre, QAPA et l'entreprise Lunchr, basée à Montpellier et Paris et fondée en 2017 par Loïc Soubeyrand, annoncent un partenariat qui permettra aux 800 000 intérimaires de la plate-forme d'accéder à la carte de titres-restaurant Lunchr.

Cette carte est basée sur le réseau Mastercard. Associée à une application mobile dédiée, elle est flexible et adaptée aux besoins de l'utilisateur, et peut être créditée chaque mois du montant des titres-restaurant auxquels les intérimaires ont droit. A ce jour, elle peut être utilisée dans plus de 220 000 lieux de restauration en France.

« Depuis maintenant huit ans, QAPA ne cesse d'innover et de proposer des nouveautés dans l'univers parfois statique de l'emploi, déclare Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de QAPA. Dans cette dynamique, nous recherchons toujours à établir des partenariats avec des start-ups novatrices, comme c'est le cas pour Lunchr. Cette carte de titres-restaurant nouvelle génération vient compléter tous les avantages que nous mettons en place pour nos intérimaires. »

Loïc Soubeyrand, fondateur et CEO de Lunchr, précise que « Lunchr propose une interface ultra simple qui permet d'adapter la valeur faciale des titres-restaurants des intérimaires, en fonction de leur contrat personnel. C'est un gain de temps colossal pour les entreprises, et un avantage très apprécié des collaborateurs ».

150 000 porteurs de cartes

QAPA n'est pas la première agence d'intérim à contractualiser avec Lunchr, qui précise travailler également avec Staff Match, une agence également positionnée sur une offre entièrement digitale.

« La loi veut que les intérimaires disposent du montant donné par l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ce qui demande à l'agence d'intérim de gérer un volume important de valeurs faciales, explique la responsable de communication chez Lunchr. Dans notre offre, nous proposons une interface digitale qui leur permet de gérer facilement toutes ces valeurs. »

A ce jour, Lunchr annonce 5 000 entreprises clientes (dont Iliad, Redbull, Spotify, LeLynx.fr, etc.) et 150 000 porteurs de cartes.

L'entreprise emploie déjà 160 salariés et prévoit de multiplier ses effectifs par deux en 2020 pour accompagner son hyper-croissance. Les profils recherchés sont essentiellement des commerciaux, des développeurs et des spécialistes du marketing.

Lunchr devrait lancer son déploiement européen au premier semestre 2020 : « Nous avons déjà des gens sur le terrain, qui font des études de marché et rencontrent les entreprises », affirme la responsable de communication.