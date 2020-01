appvizer lève 2,2 M€ et accélère son internationalisation

appvizer, qui a créé et gère une plate-forme technologique de logiciels professionnels (10 000 références proposées), annonce qu'elle lève 2,2 M€ auprès d'Irdi Soridec Gestion, aux côtés de Angelsquare et de partenaires bancaires (bpifrance, Banque Poplaire du Sud, Société Générale et Crédit Agricole). Déjà présente en Europe et en Amérique depuis sa création en 2015, l'entreprise montpelliéraine veut ainsi poursuivre et accélérer son développement à l'international.

En effet, appvizer parie sur "l'hyper personnalisation" de son offre, selon une logique multi-locale : sa plate-forme est déclinée en sept versions adaptées aux entreprises situées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie et au Brésil (ces trois dernières versions ont été lancées en 2019). En Europe, le Montpelliérain revendique le rang de leader, indiquant que "22 % des entreprises européennes ont déjà testé les sites web appvizer".

"appvizer ambitionne de devenir l'acteur de référence dans la recherche de logiciels en Europe. Les entreprises ayant entrepris leur transformation digitale sont trois fois plus profitables que les autres car plus efficaces. C'est un véritable enjeu sociétal et de compétitivité pour les entreprises européennes d'obtenir la bonne recommandation de logiciels", explique déclare Colin Lalouette, fondateur d'appvizer.

appvizer emploie sept salariés. Sa plate-forme enregistre un million de visiteurs uniques par mois.