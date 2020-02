Flipr lève 1 M€ pour muscler sa croissance à l’export

Flipr, créatrice d'un système intelligent d'analyse et d'entretien pour piscine, franchit une nouvelle étape décisive dans son développement. La start-up, lancée en 2015, vient de boucler une seconde levée de fonds d'1 M€ auprès du fonds d'investissement IOTA, composé d'entrepreneurs français et internationaux et spécialisé dans l'internet des objets au service du grand public.

Cette somme, réunie au cours de deux tours de table, va permettre à Flipr de muscler sa stratégie de développement sur les trois prochaines années. Parmi les axes prioritaires de croissance : "L'activité digitale et le e-commerce, l'élargissement du panel de services grâce à la maitrise de l'ensemble des étapes de la chaine d'entretien d'une piscine, et le renforcement à l'international", liste Paul Costaseca, co-fondateur de Flipr.

Gaël Marronnier prend les rênes

La levée s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau CEO en la personne de Gaël Marronnier. Son rôle ? Avec une expérience de plus de 20 ans dans la transformation digitale, il sera chargé de la gestion globale et stratégique de la société.

Quant aux trois fondateurs de Flipr, ils se consacreront aux fonctions de développement e-commerce, produit, technique et R&D. Ainsi, alors que Paul Costaseca endosse la casquette de Chief Marketing Officer, Sven Fonteny devient Chief Product Officer et Florent Vidal occupe le poste de Chief Technical Officer.

Depuis septembre 2019, Flipr est présente aux Émirats, notamment à Dubaï. Pour séduire et équiper ce marché à haute valeur ajoutée, la start-up s'est alliée à un distributeur. Autre zone où le potentiel de croissance est important : l'Espagne. Flipr attaquera ce marché dès cette année avec le lancement d'une activité e-commerce courant l'été ainsi qu'une plate-forme logistique qui permettra de toucher directement le client et d'assurer un service après-vente de proximité et de qualité.

Les perspectives de croissance pour 2020

Cette année, Flipr, qui compte 7 000 utilisateurs actifs, lancera de nouveaux produits. Le Flipr Hub, outil intelligent de pilotage et de contrôle à distance depuis un smartphone, devrait être lancé dès le printemps 2020. Proposé à moins de 100 € et promettant une baisse des coûts d'entretien de près de 20%, ce dernier ouvre les portes à une nouvelle typologie de clientèle plus tournée vers les nouvelles technologies et permet, selon Paul Costaseca, de sortir du mono-produit.



Autre sortie annoncée : la gestion intelligente et personnalisée de l'approvisionnent en produits d'entretien, en partenariat avec un acteur du domaine. Ce service sera dans un premier temps disponible en France.

Flipr compte parmi ses clients de grands noms de la distribution, tels que Leroy Merlin, Manomano, Amazon ou encore Les Mousquetaires. Grâce à sa nouvelle stratégie, l'entreprise catalane compte réaliser 65 % de son chiffre d'affaires en ligne et 35 % via les ventes physiques. Forte de huit personnes, Flipr, basée à Perpignan et Labège, vise un résultat de 1,5 M€ pour l'exercice en cours.