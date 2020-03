Comment Lunchr devient Swile pour s’installer dans le quotidien de l’entreprise

« On change de nom car on change de dimension, annonce Loïc Soubeyrand, fondateur de Lunchr, le 4 mars. On va au-delà de la pause-déjeuner pour s'occuper de tout le quotidien des employés. »

C'est ainsi que la start-up montpelliéraine et parisienne Lunchr, lancée par Loïc Soubeyrand (ex-fondateur de Teads) en janvier 2017, devient Swile. Comprendre « Smile at work » avec le M inversé devant W... Car désormais, Swile élargit son champ d'activité à tous les moments de vie entre collaborateurs d'une entreprise, qu'elle prétend donc aider à orchestrer.

« On passe plus de temps avec ses collègues qu'avec ses amis ou sa famille alors qu'on se connait finalement très peu, observe Loïc Soubeyrand. L'idée, c'est donc de proposer une application dédiée à la vie d'équipe afin de recréer du lien via la technologie et de faciliter les moments de vie entre collaborateurs, au service de la cohésion d'équipe. »

Cagnotte, partage d'addition ou organisation d'événements

L'application Swile proposera donc, outre bien sûr la carte de titres-restaurant, d'organiser des cagnottes (100 % gratuites) pour des anniversaires ou des pots de départ, de permettre le remboursement instantané entre collègues, le partage d'addition ou l'organisation d'événements entre collègues. Les utilisateurs auront également à disposition une messagerie d'équipe ou encore une carte sur laquelle partager leurs endroits préférés. Swile proposera aussi la notification des anniversaires et « la commande groupée pour déjeuner à plusieurs et bénéficier de réductions ».

Swile lance son application dans un premier temps auprès de ses 7 500 entreprises déjà clientes - soit 200 000 salariés - et ayant adhéré à l'offre titres-restaurant. L'offre sera déployée progressivement dans les deux prochains mois, avant d'être opérationnelle pour le grand public d'ici trois mois.

Le modèle prévu par Loïc Soubeyrand est une offre fremium pour l'offre sociale qui proposera des fonctionnalités additionnelles en premium. Évidemment, toute nouvelle utilisation de l'application Swile ouvrira un champ de prospection inédit pour l'offre de titres-restaurant.

« Nous ne générerons aucun revenu par de la publicité sur l'application, assure le jeune dirigeant. Nous misons sur le fait que Swile propose une offre différentiante sur le titre-restaurant car enrichie de l'offre sociale. Nous espérons adresser, via Swile, les 75 % de salariés qui ne bénéficient pas encore de titres-restaurant. »

Des locaux qui doublent (Montpellier) et triplent (Paris)

A la question du potentiel chiffre d'affaires que générera l'enrichissement de l'offre, Loïc Soubeyrand répond que « l'opportunité qu'on adresse devient à minima dix fois plus grosse, le titre-restaurant concernant 33 pays et l'application Swile et son offre sociale le monde entier ».

La start-up, qui vient de passer le cap des 200 salariés, devrait atteindre les 300 d'ici la fin 2020. Loïc Soubeyrand annonce qu'il agrandit ses locaux montpelliérains à l'@7 Center en récupérant des bureaux sur un étage, ce qui lui permet de doubler la surface (ils passent de 600 à 1 200 m2), et qu'il triple la superficie de ses locaux parisiens.

Côté financement, il évoque « une levée de fonds série C prochainement », tout en restant évasif sur ses besoins.