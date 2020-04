Forssea Robotics s’installe à Sète et recrute

Forssea Robotics, créée en 2016 à Frontignan (34) par Gautier Dreyfus et Maxime Cerramon, est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de connexion autonome pour des applications marines en grande profondeur à destination des industries offshore (oil & gas, défense, énergie marine).

Le siège de l'entreprise, qui a également des bureaux à Paris, était jusqu'à présent hébergé dans les locaux de Searov Offshore, une PME spécialiste des interventions sous-marines assistées par ROV (Remotely Operated Vehicle) et tombée en 2017 dans l'escarcelle du groupe de services norvégien DeepOcean. Elle est en train de s'installer dans ses propres locaux à Sète, dans la ZI des Eaux blanches, et c'est ici que se concentrent désormais son pôle R&D (5 personnes sur les 15 salariés au total).

Forssea Robotics dispose désormais de 200 m2 d'ateliers, de 100 m2 de bureaux et d'un bassin d'essais dans un container de 3,50 m de haut, transformé en piscine.

« Nous venons de recruter deux ingénieurs et un technicien, et certains salariés sont venus de Paris, précise Gautier Dreyfus. Nous cherchons encore trois personnes à Sète - des ingénieurs en robotique et vision développeurs web -...