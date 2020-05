Un nouveau duo à la tête de la French Tech Méditerranée

Jusqu'à présent et depuis neuf ans, Laure Lenzotti (44 ans) était responsable du fonds régional d'amorçage de projets innovants Crealia à Montpellier. Elle est désormais la nouvelle directrice de la French Tech Méditerranée, et prend ses fonctions ce 18 mai.

La French Tech Méditerranée compte une centaine d'entreprises adhérentes.

« L'ambition de mon recrutement est aussi de redonner un plan d'action pour développer la French Tech Méditerranée, et de donner une impulsion un peu plus territoriale, le périmètre s'étendant désormais sur l'Hérault, le Gard et le sud Aveyron », déclare la nouvelle directrice.