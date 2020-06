Où en est l’avion vert d’Aéron ?

« La France doit être leader pour construire l'avion vert, lançait Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie à la mi-mai dans une tribune. Nous aurons toujours besoin d'avions. Des avions plus "verts", plus légers avec une part toujours plus importante de biocarburants durables, électriques certainement demain, hybrides peut-être après-demain, et même à propulsion hydrogène. »

Loïc Lemaître, le fondateur de la start-up Aéron à Saint-Cyprien (66), n'aime pas l'idée d'opportunisme (et rappelle que son idée mûrit depuis environ six ans), mais il faut bien admettre que la crise déclenchée par la pandémie de Covid-19 semble avoir accéléré une certaine prise de conscience « verte » et amplifié les discours autour des modes de...