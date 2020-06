Vogo réagit à la crise et lance une solution out-stadia

Vogo développe des solutions live & replay, audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives. Le 30 juin, l'entreprise montpelliéraine, dirigée par Christophe Carniel et cotée sur Euronext Growth, annonce le lancement d'une nouvelle solution out-stadia, baptisée "Place Virtuelle". Elle se destine aux fédérations, ligues, clubs, organisateurs d'événements, ayant droits et diffuseurs, afin de les aider à « se réinventer pour traverser la crise sanitaire actuelle, se préparer à l'éventualité de répliques futures et offrir aux acteurs économiques du sport des nouvelles sources de revenus », promet Vogo.

En effet, l'industrie du sport a été directement impactée par la crise sanitaire du Covid-19, avec l'annulation brutale ou le report des grands évènements sportifs nationaux et internationaux, entraînant une baisse significative des revenus du secteur (billetterie, campagnes publicitaires, merchandising, etc.), au-delà des droits audiovisuels qui pèsent fortement sur les budgets des...