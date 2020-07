Stratégie politique : Poligma lève des fonds et se diversifie

Les datas ont investi le champs politique et leur exploitation vient enrichir les stratégies des campagnes électorales en affinant la connaissance de l'électorat afin de cibler les actions terrain. A Montpellier, les équipes de la start-up Poligma, qui ont développé un outil de sociologie politique et de stratégie électorale, terminent cette longue campagne des municipales sur les rotules. Pourtant, pas de répit prévu par son fondateur (en 2015) et dirigeant, Stéphane Boisson, qui est déjà sur les chantiers suivants, électoraux mais pas uniquement.

Au titre du bilan des municipales 2020, il fait état d'une trentaine d'équipes de campagne qui ont utilisé la solution de Poligma. Évidemment, il reste muet comme une tombe sur l'identité des candidats, mais il affirme avoir obtenu « un joli taux de réussite »...

Dans le contexte particulier où se sont déroulées ces élections, marquées par une importante abstention dès le premier tour, il consent à raconter un fait d'armes (anonymisé). Car son outil promet de mieux connaître le profil des habitants par quartier afin notamment de traquer les indécis ou les abstentionnistes.