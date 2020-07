Vehicle-to-grid : dans le Gard, un projet va tester des bornes de charge intelligentes

Promouvoir le véhicule électrique et en même temps une meilleure intégration des énergies renouvelables et une flexibilité sur le réseau. C'est l'ambition du projet Flexitanie lancé en Occitanie, grâce à une technologie de smart-charging intelligente, le pilotage de bornes de charge bi-directionnelles "Vehicle-to-Grid" (V2G).

Le groupe EDF, la Région Occitanie et son agence de développement Ad'Occ et l'ADEME en ont fait l'annonce le 7 juillet, en partenariat avec le pôle de compétitivité DERBI, Leader Occitanie, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE) et la CleanTech Vallée dans le Gard. Ce projet innovant, qualifié « d'une ampleur inédite en France », intervient dans le cadre du dispositif régional « Contrat d'Innovation ».

L'objectif du projet Flexitanie est de tester à grande échelle, et sur une unité de lieu géographique, le service de pilotage d'une centaine de bornes de charge bi-directionnelles V2G. Les premiers déploiements des bornes bi-directionnelles est prévu pour l'automne 2020, et c'est le Gard qui a été choisi comme territoire d'expérimentation. Le projet devrait s'étaler sur une année environ.

Stocker le kWh non consommé

Flexitanie repose sur la nouvelle technologie V2G, qui permet à DREEV, une co-entreprise créée par EDF et la start-up californienne NUVVE,...