Biodiversité et technologies : Géoso Tech veut valoriser les outils issus de la recherche

Leur première campagne de crowdfunding, opérée sur la plate-forme Ulule, vient de se terminer. Un petit pas mais un nouveau pas pour cette petite entreprise née d'un projet initialement fictif de deux jeunes écologues en Master Biodiversité et Développement durable à l'Université de Perpignan, Manon Jouyaux et Julie Ezagouri-Larra.

Alors qu'elles font équipe dans un module intitulé "Valorisation de la Recherche", elles bâtissent un projet fictif sur la base d'une innovation scientifique. Dans ce cadre, elles contactent des ingénieurs et autres professionnels pour se renseigner sur la faisabilité de ce projet, et n'ont que des retours positifs. Elles décident de franchir le pas de l'entrepreneuriat et fin...