ITK lance un nouveau projet en Afrique sur la séquestration de carbone dans les sols agricoles

L'entreprise ITK, basée à côté de Montpellier et spécialisée dans le développement et la commercialisation d'outils d'aide à la décision pour l'agriculture (viticulture, arboriculture, grandes cultures, élevage) annonce avoir remporté, le 9 juillet dernier, le contrat du projet KILIMO (Kenyan Innovation for Low Impact Maize prOduction) au Kenya, en collaboration avec Airbus Defence and Space (pour son imagerie satellitaire) et portant sur la sécurité alimentaire et la séquestration du carbone dans les sols agricoles en Afrique.

Les deux entreprises sont désormais liées au sein d'un consortium comptant également les experts académiques de l'UMR Eco&Sol (en lien avec l'IRD et le CIRAD, GE-Data, de Toulouse et Washington) et l'entreprise LocateIT à Nairobi.