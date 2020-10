TatiTag piste les bactéries avec ses biocapteurs colorimétriques

Des biocapteurs permettant de détecter des bactéries pathogènes dans un échantillon liquide en temps réel et à faible coût ? Voilà deux ans que Tatiana Rabe-Ralam, jeune ingénieur en biotechnologie, travaille sur le sujet. Son projet est incubé depuis 2018 au sein de l'Institut d'électronique et des systèmes (IES) de Montpellier et du BIC de Montpellier, et accompagné la SATT AxLR.

« Nous sommes trois cofondateurs, et la création de la société sera finalisée d'ici à la mi-octobre, précise Tatiana Rabe-Ralam. Nous avons déposé un brevet fin 2017 et il porte aujourd'hui sur 12 pays. L'innovation porte sur la partie biologique accrochée sur un support flexible, mais aussi sur le design du produit. »

L'outil développé par TatiTag est un outil de diagnostic basé sur un...