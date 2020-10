Avec son télescope Vespera, Vaonis met le ciel (presque) dans la poche

Le succès de l'opération dépasse les espérances de la start-up montpelliéraine Vaonis : depuis le 1e octobre, 1 400 unités de son télescope Vespera ont été pré-commandées sur la plateforme de financement participatif américaine Kickstarter, pour un montant de 1,727 M$.

« Sur les 24 premières heures, nous avions déjà récolté 400 000 $, et plus de 700 000 $ en 5 jours ! », s'étonne Cyril Dupuy, jeune fondateur et dirigeant de Vaonis, alors que la campagne, ouverte sur l'Amérique du Nord, son principal marché, et en Europe, doit se terminer le 31 octobre.

Vespera, c'est le 2e produit créé par Vaonis, deux ans après le lancement de son télescope connecté et ultra-compact Stellina (11,2 kg et 49 cm). Une version miniaturisée et plus légère (5 kg et 40 cm), mais offrant la même simplicité d'utilisation grâce à sa mise en...