Le Montpelliérain Qualtera racheté par l’Américain Synopsys

L'opération est passée sous les radars... En juin dernier, l'entreprise Qualtera, spécialiste des solutions d'analyse automatisée des données de la chaîne de production et du contrôle qualité de composants micro-électroniques et de semi-conducteurs, employant une trentaine de salariés à Montpellier (chiffre d'affaires non communiqué), était rachetée par le groupe américain Synopsys, éditeur de logiciels de conception et de vérification de circuits intégrés.

Synopsys, cotée au Nasdaq et dont le...