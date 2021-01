Comment la communauté French Tech de Perpignan s’est invitée au CES 2021

À défaut de se rendre cette année sur le CES de Las Vegas, grande messe mondiale des innovations technologiques, Perpignan et sa communauté French Tech l'ont organisé à domicile, en partenariat avec la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et l'agence régionale de développement économique Ad'Occ.

L'objectif, selon Emmanuel Stern, fondateur et dirigeant de Onedirect et président de la communauté French Tech de Perpignan : « Assurer une présence médiatique aux start-ups locales aussi bien au niveau national qu'international, grâce au Village Francophone (11 pays, 35 régions du monde, NDLR), et renforcer les liens au sein de la communauté French Tech. L'événement a...