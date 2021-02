Ionbird industrialise ses aéronefs électriques

« Aujourd'hui, personne dans le monde ne passe la barre de la fabrication artisanale sur le segment des aérodynes de cette catégorie, assure Georges Blottin, fondateur et dirigeant de Ionbird. Nous voulons proposer une machine avec un tarif raisonnable et prendre une place sur ce créneau. C'est un marché en développement car il n'y a quasiment personne. Toutes les machines de ce type ont un moteur à essence deux-temps, produit par les fournisseurs historiques de la motorisation pour deux-roues, et sont donc bruyantes et polluantes. Nous voulons remplacer ces moteurs par des moteurs électriques. Et ouvrir une autre voie avec une autre clientèle, celle qui vient pour ce vol en silence. »