Comment le coffre-fort numérique nomade de AllPriv sécurise les télétravailleurs

Spécialisée dans la sécurité informatique, AllPriv conçoit et développe le Laptop Personnal Serveur (LPS), un dispositif de sécurisation des données spécialement conçu pour le télétravail. Son boîtier connecté remplace ainsi le serveur interne de l'entreprise, ce qui permet à ses utilisateurs de se connecter à distance à l'infrastructure sécurisée de l'entreprise, de manière simple.

S'il a imaginé cette solution, c'est que Michaël Léal, fondateur et CEO de AllPriv avait lui-même expérimenté un déficit de sécurité autour du transport des données de manière simple et surtout sécurisée.

« J'étais déjà entrepreneur, dans la distribution de consommables informatiques, et mon bureau, c'était mon ordinateur et mon téléphone, raconte-t-il. Mais je transportais données vitales pour moi et j'échangeais des...