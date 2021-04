Cybersécurité : pourquoi il est urgent de passer de l’évangélisation à l’action

(Crédits : CC Pixabay by TheDigitalArtist)

VIDEO - Dans le cadre de son événement le Think Tech Summit, dédié à l'innovation, La Tribune propose un débat sur une thématique "d'avenir" dans chacune des 13 régions. Au regard des actualités récentes, et notamment des très médiatisées cyberattaques dont ont été victimes certaines entreprises ou établissements publics, le sujet de la cybersécurité est plus que jamais sur le devant de la scène. En Occitanie, du côté de Montpellier, des entreprises ont fortement investi ces enjeux, et oeuvrent à l’évangélisation dans les petites sociétés, moins sensibles à ces questions pourtant stratégiques.