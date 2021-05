Agriculture : ce que propose le service d’alertes agro-climatologiques d’ITK

Les agriculteurs sont de plus en plus connectés et les technologies permettent aujourd'hui de mieux appréhender certains risques. Alors que l'aléa météorologique est déjà adressé dans le secteur agricole depuis longtemps, l'entreprise montpelliéraine ITK, qui développe des outils d'aide à la décision pour l'agriculture, propose d'aller un cran plus loin en lançant un outil d'alertes agro-climatologiques destiné à anticiper les dégâts liés à la météo.

Officiellement en fonctionnement depuis le 1er mai, il avait déjà été expérimenté fin mars, début avril, quelques jours avant que sévisse la terrible vague de gel qui a ravagé viticulture et arboriculture en France les 7 et 8 avril.

« Nous avions détecté cet épisode assez tôt, car il était prévisible, et une semaine avant, ITK a produit plus de quinze cartes de prévision des dégâts dus au gel sur les cultures françaises, explique Philippe Stoop, directeur recherche et innovation chez ITK. Car il existe une différence majeure entre le risque de gel et celui de dégâts dus au gel. Le premier diminue avec le changement climatique, tandis que le second, augmente dans le même contexte. Les cultures sont moins endurcies par le froid mais surtout, le cycle végétatif commence plus tôt. C'est ce qui s'est passé cette année, avec cultures plus avancées et des bourgeons plus développés au moment où le gel a frappé. »