Marketing digital : comment la jeune pousse Clickncom se relance après la crise sanitaire

Avec la crise du Covid-19, beaucoup de groupes et d'entreprises ont gelé leurs budgets de communication. Une décision lourde de conséquences pour certaines jeunes pousses du secteur, qui dépendent des commandes émises par les équipes marketing de ces sociétés.

Chez Clickncom, spécialiste des jeux interactifs marketing en ligne, l'année 2020 a été difficile, mais l'entreprise enregistre un regain d'activité depuis début mai et compte bien en profiter.

« En 2020, nous avons investi pour développer notre logiciel Saas de création de jeux marketing, mais avec la crise, plusieurs de nos clients ont bloqué leurs budgets de communication, surtout dans l'événementiel et la restauration, explique Sylvain Bruguier, co-fondateur de Clickncom. Nous travaillons notamment avec des groupes comme Italian Trattoria ou le restaurant Pacific à Bordeaux. Avec la reprise de l'activité et le déconfinement, nous lançons un cahier de rappel en ligne gratuit et personnalisable pour les restaurateurs, un outil facile à mettre en place avec notre technologie et adapté à la situation actuelle de la restauration. »