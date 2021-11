Comment Supernova rend le business plan accessible

Savoir rédiger un business plan est primordial dans le processus de création ou de reprise d'entreprise ou dans une phase de virage stratégique. Mais sa rédaction peut s'avérer complexe pour qui ne dispose pas des connaissances financières ou comptables requises. C'est cette réflexion qui a amené deux amis nîmois, Nicolas Cabanel et Damien Ferracci, à créer Supernova en juin 2020 avec, comme première marche de ce qui sera à terme un outil de pilotage financier, une application web simple, intuitive et accessible pour réaliser un business plan. Elle s'adresse en priorité aux créateurs d'entreprise et dirigeants de TPE-PME.

Le premier, Nicolas Cabanel, est ingénieur de formation (ENSAM) et dispose d'une expérience de quinze ans en tant que directeur général de la filiale de formation du groupe aéronautique Sabena Technics à Bordeaux et fondateur d'une société d'intérim pour ce groupe. Son comparse, Damien Ferracci, est diplômé d'une école de commerce (KEDGE), a travaillé pendant quinze années également comme directeur administratif et financier du groupe Nestlé Waters en Belgique.

« Supernova, c'est une app simple et intelligente pour valider ses hypothèses en quelques minutes, expliquent les deux fondateurs de Supernova. Le business plan peut ensuite être réalisé et partagé avec son banquier ou ses partenaires en moins d'une heure. »

Des questions simples et un algorithme

Incubée depuis mars 2021 au BIC Innov'up de Nîmes et hébergée au Village by CA de Montpellier, Supernova a obtenu la bourse French Tech de Bpifrance.

Son outil business plan, accessible en ligne à partir de 49€ HT par mois (sans engagement), a vocation à venir en alternative de solutions existantes mais, selon les deux fondateurs, chères (quand elles sont réalisées par des tiers) ou difficiles d'accès pour des néophytes de la comptabilité.

« Notre application web guide l'entrepreneur à la découverte de son modèle économique et réalise son business plan de manière intuitive et opérationnelle, explique Nicolas Cabanel. L'application web Supernova pose des questions simples au chef d'entreprise, comme "Que vendez-vous ?", "De quoi avez-vous besoin ?", et elle pré-renseigne ensuite les champs à sa place en fonction de son secteur d'activité. L'algorithme calcule aussi les objectifs de vente et génère toutes les écritures comptables automatiquement... C'est un outil intuitif qui permet au chef d'entreprise de voir l'impact de certaines hypothèses ou de certaines dépenses sur sa trésorerie, par exemple. »

Utiles aux structures d'accompagnement

S'ils ciblent les petites et moyennes entreprises, les deux fondateurs ont aussi découvert, en septembre 2020, une autre cible possible : « les grandes structures d'accompagnement comme BGE Réseau pour leurs conseillers et les entrepreneurs qu'ils accompagnent. Nous avons également signé, en septembre dernier, un contrat avec la Chambre de métiers Occitanie qui met notre outil à dispositions des artisans en création ou en demande de support ».

« Nous sommes partenaires de Supernova depuis un an et ils ont accepté d'adapter leur produit à nos besoins, témoigne Valérie Capdepon, directrice du Pôle Offre de Services Innovations chez BGE Réseau (43 organismes de formation BGE sur le territoire français, qui accompagnent et forme des créateurs d'entreprise, soit environ 50.000 personnes par an). Nous nous qualifions d'école de l''entrepreneuriat. Au départ, nous avions un besoin qui n'était pas couvert par la solution de Supernova. Notre travail pédagogique consiste à faire comprendre aux futurs chefs d'entreprise le système entreprise, les conditions de leur modèle économique, pour qu'ils mesurent à partir de quel niveau de chiffre d'affaires ils vont pouvoir vivre de leur activité. Nous cherchions un outil qui faciliterait cette prise de conscience. Or la manière dont l'outil Supernov a été pensé y répondait en partie, grâce à son algorithme qui donne en quelques minutes une première vision du chiffre d'affaires minimum au regard de toutes les charges selon l'activité et le secteur. Cela permet de se projeter concrètement, et ensuite de s'amuser avec les différentes composantes. Le conseiller-formateur constate que le porteur de projet grandit et mature son appréhension du système entreprise. Et c'est rassurant pour l'entrepreneur... Il nous manquait cette brique qui permet cette prise de conscience et ensuite les créateurs d'entreprise peuvent passer sur des outils numériques de business-plan plus techniques. »

6.000 business-plan réalisés

Supernova annonce « plus de 6.000 business plan réalisés sur les douze derniers mois, des utilisateurs présents dans une vingtaine de pays et 60% de croissance du chiffre d'affaires mensuel depuis janvier 2021 ».