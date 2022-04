Sécurisation des données : le Montpelliérain Tixeo s’implante en Allemagne

« Nous réalisons 10% de notre chiffre d'affaires (non communiqué, NDLR) à l'export et l'Allemagne est notre 2e marché, au moins aussi important qu'en France, précise Renaud Ghia, le président de Tixeo, à Montpellier. La demande y est de plus en plus importante et nous avons observé que beaucoup de clients en Allemagne, notamment les clients étatiques, veulent être facturés par une entreprise allemande. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour la création d'une filiale à Berlin. »

L'entreprise montpelliéraine Tixeo a conçu des solutions de visio-conférence sur la base de mécanismes permettant d'assurer un très haut niveau de sécurité. Sa technologie, qualifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'Information (ANSSI) en France et labellisée "France Cybersecurity" et "Cybersecurity Made in Europe", « n'est pas soumise aux législations étrangères », précise Tixeo.

La solution intègre notamment un chiffrement de bout-en-bout des communications (vidéo/audio/data) ainsi qu'un chiffrement de lien de communication entre client et serveur. Les serveurs Tixeo sont hébergés sur le territoire français et l'entreprise indique qu' « elle finalisera en 2022 son déploiement multicloud, tout en veillant à ne choisir que des hébergeurs 100% souverains et européens ».

Le boom du télétravail

« Un vrai chiffrement de bout en bout contribue à garantir une véritable indépendance aux organisations et aux nations, souligne Renaud Ghia, président de Tixeo. Plus que jamais, la recherche, les technologies et l'hébergement doivent être développés et consommés localement pour prévenir tout risque de dépendance aux puissances extra-européennes et afficher une résistance sans faille aux menaces présentes et à venir. Il était naturel pour Tixeo, qui souhaite renforcer son activité en Europe, de consolider sa présence en Allemagne. »

La crise sanitaire a été un accélérateur puissant du télétravail et un boosteur tout aussi important pour les solutions de collaboration en ligne. Tixeo annonce que son chiffre d'affaires hors France a plus que doublé entre 2020 et 2021.

Outre l'Espagne, où Tixeo a aussi installé une filiale, l'entreprise travaille au Benelux, Autriche, Hongrie ou Suisse via des partenaires. Elle était déjà présente outre-Rhin depuis plus de dix ans par le biais d'un bureau de représentation.

Secteurs sensibles de la défense ou de la santé

« Notre filiale berlinoise a ouvert il y a deux jours et nous sommes en cours de recrutement de salariés : un collaborateur allemand a déjà été recruté et nous recherchons un commercial », précise Renaud Ghia. Et nous réfléchissons à ouvrir d'autres filiales dans les pays du nord, au Benelux ou en Italie. »

Pilotée par Valentin Boussin, la filiale allemande a pour ambition de doubler le chiffre d'affaires en Allemagne en 2022.

Parmi ses clients européens des secteurs de la défense, de la santé ou du secteur public, Tixeo compte le Conseil de Sécurité Nucléaire (CSN), Deltana, et Natruly en Espagne, Avmatsim dans le secteur du logiciel scientifique, la Ville de Henstedt-Ulzburg en Allemagne, ou encore l'Autorité autrichienne de régulation de la radiodiffusion et des télécommunications (RTR).

Tixeo emploie aujourd'hui 24 salariés et prévoit de monter à 30 en juin et à 40 d'ici la fin d'année. Bien placés pour être outillés, tous travaillent, depuis le début, 100% en télétravail...