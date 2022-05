VOGO et l’entreprise italienne Myrtha Pools s'associent pour digitaliser les piscines

Quel rapport entre l'entreprise montpelliéraine VOGO, spécialiste des solutions live & replay audio et vidéo à destination des spectateurs et des professionnels, et Myrtha Pools, experte italienne (basée à Castiglione delle Stiviere, en Lombardie) dans la construction et l'installation de bassins de natation (bassins sportifs, ludiques, nordiques, d'apprentissage ou de bien- être) ? Pas grand chose, si ce n'est la digitalisation du sport. Ce qui aura suffit pour que les deux signent un partenariat pour le déploiement d'une offre de bassins connectés.

Les deux entreprises racontent que c'est Alain Bernard, champion olympique de natation en 2008, qui a été moteur de ce partenariat : le nageur et consultant a été à l'origine de leur rencontre dans le cadre de la rénovation des équipements du Cercle des Nageurs d'Antibes, centre de référence pour les sportifs de haut niveau.

Performances, monétisation, diffusion médiatique

Cette collaboration a pour objectif d'équiper les piscines Myrtha Pools d'une solution vidéo de captation et de diffusion clé en main, permettant aux exploitants d'enrichir leur offre de services aux usagers pratiquants, qu'ils soient amateurs ou professionnels.

Il s'agit ainsi d'équiper les bassins de caméras subaquatiques et hors d'eau associées à des terminaux de visualisation des flux vidéo en live, à destination d'applications multiples : « amélioration des performances pour les nageurs de haut niveau, apprentissage de la natation dans le cadre scolaire ou associatif, monétisation des compétitions aquatiques habituellement peu relayées par les grands médias comme les courses, le waterpolo, la natation synchronisée, etc., ou encore nouveaux services vidéo aux usagers des piscines sportives ou récréatives ».

Diversification

Myrtha Pools emploie 350 salariés, et produit et installe environ 1.500 piscines par an. L'entreprise exporte dans plus de 70 pays, la France étant le premier marché mondial relatif à des investissements publics, où elle compte plus de 300 collectivités clientes. Partenaire technique des Fédérations française et internationale de natation, elle a notamment livré les bassins de Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020. Pour l'entreprise italienne, « l'intégration des solutions VOGO constitue un atout commercial décisif dans sa stratégie de digitalisation des bassins », indique-t-elle dans un communiqué. Pour les exploitants, le déploiement de la solution pourrait constituer un levier d'attractivité en termes de fréquentation et offrir de nouvelles sources de monétisation.

Quant à l'entreprise héraultaise VOGO, cotée sur le marché Euronext Growth Paris et qui emploie une cinquantaine de salariés pour un chiffre d'affaires 2021 de 8,5 millions d'euros, cette nouvelle collaboration élargit le champ de la diversification et ouvre l'accès à de nouveaux marchés.

Les deux partenaires indiquent que « des discussions avancées sont déjà en cours avec des signatures marquantes annoncées dès les prochains mois ».