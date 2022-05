IoT : pourquoi Alfileo a créé l'entreprise IoTOPICS

La société nîmoise Alfileo est un intégrateur spécialisé dans la conception et la mise en place de solutions IoT/M2M (Machine-To-Machine) verticales autour des objets communicants, « pour l'industrie et les territoires intelligents », précise aujourd'hui Philippe Junca, son CEO. A son origine, en 2010, elle avait pour objet le développement d'une solution IoT pour le suivi à distance de centrales photovoltaïques (essentiellement en toitures) pour des exploitants ENR ou des sociétés de maintenance.

« En 2017, nous avons cherché à nous diversifier en restant sur l'IoT mais dans tous les secteurs et sur les territoires intelligents, raconte le dirigeant d'Alfileo (trois salariés). Notre positionnement, c'est l'intégration de solutions en s'appuyant sur l'écosystème IoT que nous maîtrisons parfaitement aujourd'hui. »

A la solution de suivi de centrales photovoltaïques, baptisée EyePulse, Alfileo a ajouté deux autres solutions : EyeFire sur la détection de risque d'incendie et EyeAir sur le suivi et l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.

Car en 2019, l'entreprise avait été retenue, lors du concours EDF Pulse Occitanie, par EDF Renouvelables Services, en consortium avec Sensing Labs (capteurs communicants, à Montpellier) et Frutilliant (smart data, à Toulouse), pour développer une solution répondant au risque d'incendie sur les parcs photovoltaïques.

« La solution imaginée initialement pour EDF Renouvelables Services n'a finalement pas été déployée car fin 2021, le gouvernement a décidé de revoir à la baisse le prix de rachat de l'électricité des grosses centrales photovoltaïques, indique Philippe Junca. Mais le besoin avait été identifié et nous avons décidé de repositionner et redéfinir cette solution pour la détection du risque d'incendie pour toutes installations électriques. Nous avons notamment des demandes dans le monde de l'industrie... Notre objectif est de déployer cette solution en septembre 2022. »

Repérée à cette occasion pour sa capacité à travailler avec son écosystème, Alfileo est invitée à intégrer le Cleantech Booster de la Cleantech Vallée, dans le Gard : « Nous avons été accompagnés pendant deux ans sur le développement d'une offre qui, finalement, a fait l'objet de la création d'une société dédiée, baptisée IoTOPICS, en association avec Sylvain Pradal (spécialiste en conseil stratégique IoT et smart data, fondateur de Aldeon, cabinet de conseil spécialisé dans les produits et services connectés à Toulouse, NDLR). IoTOPICS compte aujourd'hui trois personnes, bientôt quatre... ».

Son credo, c'est la stratégie IoT 360°.

« Notre objectif, c'est d'accompagner les industriels ou les collectivités à intégrer l'internet des objet dans leur stratégie de digitalisation, précise Philippe Junca. Nous avons organisé notre offre autour de trois activités : le conseil pour la définition de leurs besoins, la feuille de route et sa mise en œuvre ; l'info-gérance IoT pour accompagner le client sur l'exploitation de ses solutions IoT ; et une plateforme d'intermédiation entre les porteurs de projet et l'écosystème IoT afin de permettre à nos clients de gagner du temps dans le choix des solutions. Nous voulons être un hub de l'IoT. La plateforme est en cours de développement. »