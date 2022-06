Idealys va digitaliser 2.000 logements du bailleur social ACM Habitat

Spécialiste des services logiciels, créée en 2015 par Michaël Lalande et Yves Giglio à Montpellier, Idéalys développe un outil numérique pour les immeubles de logements : un portail d'application de services résidentiels destiné à améliorer le confort de vie des occupants de l'immeuble, incluant des fonctionnalités pratiques, un suivi des consommations ou encore une plateforme communautaire.

La proptech annonce avoir signé un partenariat avec ACM Habitat, l'Office Public de l'Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, en vue de l'adoption de sa plateforme dans 2.000 logements montpelliérains.

« Il est devenu aujourd'hui indispensable de connecter nos résidences pour mieux les gérer, pour faire des économies pour l'office et ses locataires, et pour apporter des nouveaux services », déclare Cédric Grail, directeur général d'ACM Habitat.

A terme, l'accord pourra s'étendre aux 25.000 logements du parc social d'ACM Habitat.

4.200 logements équipés, bientôt 8.900 de plus

Les habitants des 2.000 premiers logements dotés de la solution d'Idealys pourront ainsi notamment piloter leurs équipements connectés (chauffage, éclairages, prises, thermostats), suivre ses consommations (eau, électricité, gaz) gérer les accès par appel visiophonique ou interphonie et contrôler à distance les ouvertures, prévenir le syndic des dysfonctionnements (panne d'ascenseur, vitre cassée, propreté, etc.). Ils pourront également gérer le partage des places de parking et des bornes de recharge électriques.

L'application est aussi un outil de lien social, permettant de mettre en relation les habitants entre eux et avec les gestionnaires de l'immeuble.

A ce jour, Yves Giglio et Michaël Lalande annoncent que la plateforme d'Idealys a été adoptée par 35 clients grands comptes, notamment les promoteurs immobiliers français Cogedim, Vinci Immobilier, Sogeprom et Kaufman & Broad. Soit dans 4.200 logements en France et en cours de déploiement dans 8.900 logements neufs.

Idealys emploie aujourd'hui 25 salariés et annonce un chiffre d'affaires 2021 de un million d'euros.