Ekwato veut amener plus de transparence dans le commerce du bois

Depuis septembre 2018, le fondateur d'Ekwato, Vincent Pelé, développe des modules digitaux pour automatiser l'analyse des risques dans la filière bois. Sortis au dernier trimestre 2021, les modules Collect and Share de la plate-forme Ekwato permettent aux importateurs de produits bois de centraliser et d'obtenir plus facilement les informations sur la provenance du bois.

« Le 17 novembre dernier, la Commission européenne a adopté de nouvelles initiatives pour renforcer le Règlement Bois Union Européenne (RBUE, ndlr) de manière à lutter plus efficacement contre la déforestation, détaille Vincent Pelé. Il incombe aux importateurs de faire une analyse de risques et de demander des garanties à leur fournisseur. Avec notre solution, les informations comme les titres forestiers, les licences d'exploitation du fournisseur de bois ou tout autre document prouvant la légalité de l'activité, peuvent être déposées sur la plateforme. Le module simplifie les démarches, réunit les informations sur un seul endroit et permet aussi aux fournisseurs d'ouvrir un compte pour partager directement leurs informations. »

Le Yuka des produits bois ?

L'objectif d'Ekwato est de devenir le leader européen de l'analyse automatique des risques liés à l'importation de bois d'ici 2024. La startup, incubée d'abord au BIC puis désormais au Pôle Réalis (dédié à l'ESS) à Montpellier, amorce cette année une première phase de commercialisation et revendique déjà quelques clients, des PME et des distributeurs.

En plus de son produit BtoB, Ekwato a annoncé la sortie, en juin 2022, d'une application BtoC, commercialisée en marque blanche : elle permet aux consommateurs de scanner une "étiquette" sur les produits bois, permettant de les informer sur la provenance des produits. Un concept qui fait penser à l'application Yuka, qui décrypte les composants des produits alimentaires pour les consommateurs...

« A la différence de Yuka, qui est une plateforme indépendante, l'application Ekwato repose sur les informations déclaratives des entreprises qui souhaitent l'utiliser, précise Vincent Pelé. Il s'agit d'un support pour donner de l'information aux consommateurs. C'est un outil de transparence et un aspect d'une politique RSE plus ambitieuse dans les entreprises. »

Sur cette étiquette digitale, le consommateur retrouvera les références du produit, toutes ses composantes bois et le nom des essences avec leur pays d'origine.

Ekwato lancera cet été la commercialisation de cette application et la propose désormais en marque blanche pour les entreprises.