Cybersécurité : pourquoi Pradeo rachète la startup bretonne Yagaan

Le spécialiste cybersécurité montpelliérain Pradeo (sécurisation des terminaux mobiles et applications) annonce, le 5 octobre, qu'il est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de l'entreprise bretonne Yagaan, éditeur de logiciel de sécurité applicative, implantée dans le Pôle d'excellence cyber à Rennes. Le rachat devrait être bouclé fin octobre. Il s'agit de la première opération de croissance externe pour l'entreprise montpelliéraine.

Créée en 2017 à Cesson‐Sévigné, Yagaan compte une dizaine de collaborateurs, qui porteront l'équipe de Pradeo à plus 60 salariés. Clément Saad, le CEO de Pradeo, précise que les équipes de Yagaan resteront basées à Rennes.

L'objectif de Pradeo : étoffer sa technologie avec une brique stratégique dédiée à l'audit du code source grâce au code mining développé par Yagaan, une technologie disruptive d'audit du code source des applications.

« En France et en Europe, on a la chance de compter des pépites extrêmement performantes dans leurs domaines et on est les champions pour répondre à un bout de problématique par des petits modules, alors qu'en face, on trouve des solutions, souvent étrangères notamment américaines, qui arrivent avec un panel d'offres consolidées, dont la simplicité d'usage facilite leur adoption, explique Clément Saad, qui est aussi le président de la French Tech Méditerranée. Or si on veut créer les champions européens de demain, il faut entrer dans cette logique, ce qu'on essaie de faire. Pradeo est positionné sur la sécurité mobile, des terminaux et applications, et nous commençons à ouvrir le jeu en rachetant Yagaan. Cette startup fait de l'audit de code source pour le mobile mais aussi pour le web. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont capables de pointer un trou dans la raquette ou ce qui pourrait être exploitable par un pirate, et ils peuvent tenir la main aux développeurs pour corriger le tir. Et ils sont capables d'identifier la nature des données : si ce sont des données bancaires, de santé, etc. »