Comment le groupe Septeo ouvre le metaverse aux notaires (et pour y faire quoi)

Les deux univers sont a priori très éloignés l'un de l'autre. D'un côté les notaires, des professionnels contraints dans un secteur très réglementé et très traditionnel. De l'autre, le metaverse, l'internet virtuel en 3D du futur, déjà en vogue aujourd'hui. Pourtant, le groupe montpelliérain Septeo (2.200 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2021 de près de 230 millions d'euros), spécialisé dans la digitalisation des métiers du droit et de l'immobilier, ambitionne de faire entrer les premiers dans l'univers du second.

Sa filiale dédiée aux métiers du notariat, Septeo Solutions Notaires (ex-Genapi, 550 salariés), qui annonce un taux de pénétration de 75% dans les études notariales, présente les premiers projets de metaverse lors du Congrès des notaires qui se tient à Marseille du 12 au 14 octobre.

« C'est vrai qu'au départ, on ne voyait pas spécialement quels usages les notaires pourraient avoir dans le metaverse, mais depuis le début de l'année 2022, on a vu de nombreux secteurs se lancer, observe Guillaume de Bruc, directeur général de Septeo Solutions Notaires. Le premier sujet qui est apparu, c'est comment évangéliser la population, en général des jeunes qui jouent en ligne dans des univers de metaverse, qui aujourd'hui détient des cryptoactifs sur la question de la transmission de ces cryptoactifs à leurs proches s'il leur arrive quelque chose... The Sandbox est la plateforme française de référence pour les joueurs sur le metaverse et c'est aussi là que sont les grands comptes qui expérimentent le metaverse. Nous avons donc lancé une première expérience avec The Sandbox : nous avons créé un immeuble Septeo Solutions Notaires et inviter des joueurs à faire une quête de NFT (jetons cryptographiques stockés sur une blockchain, NDLR) sous forme de jeux et à rencontrer des opérateurs de chez nous pour parler transmission. Ou pour les orienter vers une salle de recrutement, ce qui est une façon d'aller chercher de nouveaux talents. »

Une expérience plus immersive

Mais Sandbox est exclusivement ouvert à sa communauté de joueurs. Septeo, souhaitant élargir sa cible, lance une seconde expérience avec Spatial, spécialiste du metaverse à destination de la création d'espaces professionnels, et crée une e-workroom 3D pour accueillir les notaires et faire du conseil et de l'accompagnement de détenteurs de cryptoactifs.

« Beaucoup de notaires se sont montrés intéressés, assure Guillaume de Bruc. C'est une expérience plus immersive que la simple visio-conférence et ça ouvre aussi la possibilité à faire des rendez-vous en one-to-one pour du conseil. De nombreux notaires viennent par curiosité, et même s'il n'est pas possible de créer une étude virtuelle en raison de la réglementation, ils peuvent imaginer s'associer par exemple avec un avocat pour apporter une réponse globale à leurs clients. Cela ouvre aussi des perspectives à leur business de demain. Beaucoup d'études promettent un avenir radieux au metaverse donc les notaires savent que quelque chose va se passer et ils veulent prendre le pas. »

Le dirigeant mise sur ces nouvelles formes de travail à distance pour « créer des espaces d'échange inédits et sécurisés en proposant des interactions clients hybrides ». Il annonce « dans un premier temps une e-workroom Septeo Notaires sur Spatial, et dans un second temps, courant 2023, le service pleinement opérationnel avec notamment un e-bâtiment accessible à tous, joueurs ou notaires, via Sandbox ».

Parmi les autres pistes de digitalisation d'activités, Guillaume de Bruc imagine proposer le recours au metaverse pour la formation en e-learning, « et nous réfléchissons à d'autres usages ».