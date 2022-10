Idealys et Ocea Smart Building s’associent pour améliorer la gestion de l’énergie dans les immeubles résidentiels

La technologie à la rescousse de la sobriété ? Deux entreprises françaises, l'une montpelliéraine (Idealys), l'autre parisienne (Ocea Smart Building), associent leurs compétences respectives pour proposer une offre, baptisée Odycé, qui promet aux habitants d'immeubles résidentiels le suivi en temps en temps réels de leurs consommations - électricité, chauffage, eau et eau chaude sanitaire - et la réduction jusqu'à 15% de leur consommation d'énergie.

Ocea Smart Building, filiale du groupe Ocea, a mis au point une solution de télérelève des consommations d'eau et d'énergie, de répartition des charges et de mise à disposition de portails de restitution, avec l'objectif de réduire les consommations d'énergie. Cette solution sera donc intégrée à la plateforme conçue par Idealys, qui réunit un ensemble de services dédiés à la gestion du logement et de l'immeuble (domotique, accès, gestion des dysfonctionnements, mobilités, gestion écoresponsable des logements, mise en relation des habitants d'un immeuble).

« Au vu des enjeux actuels autour de l'énergie et de la transition écologique, notre nouveau positionnement est d'être un opérateur de bâtiment connecté, commente Michaël Lalande, CEO d'Idealys. Jusqu'à présent, les syndics, les bailleurs, les promoteurs prennent tout en silo, sans vision globale sur les sujets du bâtiment connecté. Nous nous occupions des services, mais il nous manquait le lien avec le structurel du bâtiment. Or les compteurs sont réglementaires et c'est la donnée primaire de comptage, d'où l'intérêt d'embarquer la solution d'Ocea. »

Deux marchés complémentaires : l'immobilier neuf et existant

Le partenariat des deux entreprises vise le marché des promoteurs pour l'immobilier neuf et celui des syndics de copropriété pour l'existant. Il ouvre aussi à chacun des deux opérateurs une complémentarité forte pour se développer sur de nouveaux marchés : Ocea est très majoritairement présent sur le marché de l'immobilier existant, et intervient au sein de 2 millions de logements en résidence collective, alors qu'Idealys a concentré son développement jusqu'à présent sur les promoteurs et le résidentiel neuf essentiellement.

L'entreprise montpelliéraine (25 salariés, un million d'euros de chiffre d'affaires 2021) annonce ainsi que sa plateforme a été adopté par 35 clients grands comptes dont certains gros promoteurs immobiliers français (Cogedim, Vinci Immobilier, Sogeprom, Kaufman & Broad), est actuellement déployée dans 4.200 logements en France et en cours de déploiement dans 8.900 logements neufs supplémentaires. Elle vient d'amorcer le marché de la rénovation en signant un contrat avec le bailleur social montpelliérain ACM Habitat pour équiper 2.000 logements.

Ce partenariat avec Ocea Smart Building représente donc un tremplin pour Idealys de se développer plus rapidement grâce au maillage territorial des 29 agences d'Ocea en France : « C'est un gros axe de développement pour Idealys, car notre plateforme est désormais la nouvelle offre bâtiment connecté d'Ocea », se réjouit Michaël Lalande.

Bornes de recharge

Emmanuel Croc, président du Groupe Ocea, confirme que « la signature de ce partenariat avec Idealys va permettre de proposer aux immeubles collectifs résidentiels une plateforme unique d'accès à l'ensemble des services de l'immeuble ».

« C'est pour nous une coopération stratégique, déclare Yves Giglio, président d'Idealys, dans un communiqué. En effet, avec l'intégration des services du groupe Ocea au sein de notre plateforme digitale d'immeuble et l'accès à un réseau de 29 sites Ocea Smart Building en France, nous allons franchir une nouvelle étape dans le développement et la croissance d'Idealys. Aujourd'hui les résidents doivent trouver du sens dans la portée de leurs actions individuelles ou collectives pour contribuer à un meilleur équilibre aussi bien social qu'environnemental dans leur immeuble... Il est essentiel qu'ils soient informés, sensibilisés et accompagnés pour changer leurs comportements et en comprendre les bienfaits, y compris sur leur pouvoir d'achat en réduisant leurs consommations énergétiques et donc leurs factures. »

L'offre Odycé intègre également l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les motos électriques complétée de la fourniture du service de recharge clé en main. Un service qu'Ocea Smart Building fournit par l'intermédiaire de son partenaire Bornes Solutions.