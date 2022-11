Comment Bondzai invente une nouvelle approche de l’IA

Peu convaincu par les approches actuelles de l'intelligence artificielle (IA), Alain Fanet, serial entrepreneur depuis les années 1990, a décidé d'investiguer la prochaine vague émergente d'objets intelligents (AioT). Sa rencontre en 2019 avec le professeur de mathématiques appliquées et industrielles Bijan Mohammadi, qui vient de développer un algorithme de deep-learning, va être déterminante : ensemble, ils décident d'exploiter l'algorithme pour apporter de nouvelles propositions de valeur.

« L'IA a été construite pour l'analyse statistique mais appliquée à de l'opérationnel, de type robotique, assistant personnel ou domotique, elle n'est pas adaptée car elle ne s'enrichit pas de la diversité mais elle est "moyennisée", constate Alain Fanet. Avec Bijan, nous avons voulu aborder l'AioT par le biais de changements de paradigme d'apprentissage hors ligne et sans jeu de données par rapport au deep-learning conventionnel. »

L'humain transmet son savoir à la machine

Sous la tutelle de la société d'accélération du transfert de technologies (SATT) AxLR, démarre dès 2019 un programme de maturation initiale permettant à Alain Fanet et Bijan Mohammadi de confronter leur vision et leurs expériences respectives.

« Sans nous connaître, nous nous sommes découverts une valeur commune en pensant l'IA comme une extension de l'humain qui transmet son savoir à la machine et non l'inverse, explique Alain Fanet. A l'opposé donc de l'approche actuelle, avec toujours plus de données accumulées et des besoins en ressources toujours plus gigantesques afin de pouvoir apprendre. »

Après une période de ralentissement dû à la crise sanitaire, un programme de maturation standard a été conduit pour définir la proposition de valeur. Puis un investissement de 1 million d'euros de la SATT AxLR a accéléré la création de la startup Bondzai (bond pour lien, z pour zéro data et zéro code, et AI) en décembre 2021, avec aujourd'hui une équipe de six personnes.

Le contrôle par la voix

Partant du constat que dans l'industrie 4.0, sur 100 projets lancés en IA, seuls trois partent en production et que le modèle n'est donc pas performant par rapport à la réalité terrain, Bondzai s'est concentrée sur le marché du contrôle par la voix.

« Prenons l'exemple d'un assistant vocal : selon le niveau de bruits environnants, on entend mal. Mais si on supprime ces bruits, on supprime aussi la biométrie de la voix et donc on ne reconnaît plus celui qui parle. Or il faut que nos systèmes performent partout, quel que soit l'environnement acoustique, analyse le cofondateur de Bondzai. Notre algorithme est facile à implémenter, il s'instruit en continu - contrairement à nos concurrents qui intègre dans leurs systèmes des modèles préexistants - et s'adapte à la réalité terrain. »

La carte de la sobriété

Davinsy, le système d'apprentissage continu, intègre le logiciel Deeplomath qui a la capacité d'être programmé sans code et s'insére dans tous types d'équipements.

Alors que la consommation d'énergie est l'un des principaux obstacles empêchant l'IoT de se généraliser totalement, Bondzai dit jouer la carte de la sobriété en s'adaptant à l'électronique existante, sans besoin de nouveaux microprocesseurs.

Produit en version bêta, le logiciel Davinsy est évalué chez plusieurs clients, principalement des équipementiers fabriquant des appareils connectés (ou non) pour des applications dans la médecine, l'industrie mais aussi pour de futurs assistants robotiques. Davinsy devrait être commercialisé en 2023.

Une levée de fonds en série A devrait ensuite permettre à Bondzai de se déployer à l'international, prioritairement en Europe.