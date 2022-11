À Perpignan, la startup SESA Analytics optimise la production d’énergie solaire

« Notre conviction profonde est qu'il est aujourd'hui nécessaire de transformer notre système énergétique, ce qui passe par la substitution des outils de production thermiques actuels par des centrales de production renouvelable à grande échelle, plus particulièrement solaires. »

C'est en spécialiste que s'exprime Jean-Baptiste Beyssac, depuis le laboratoire PROMES-CNRS* (Procédés Matériaux et Énergie Solaire) à Perpignan, où il a été responsable, pendant une dizaine d'années, d'une plateforme technologique autour des énergies solaires.

Depuis novembre 2021, il est aussi le CEO et cofondateur de SESA Analytics à Perpignan, aux côtés de Julien Nou, ingénieur au profil de data-scientist, et Morgan Defrain, le business developer manager. La création de la startup Solar Energy Systems Analytics n'est pas le fruit du hasard, puisqu'elle se fonde sur les recherches de l'équipe du professeur Stéphane Grieu, lui aussi membre du laboratoire PROMES, dont les travaux avaient été repéré par la SATT AxLR dès 2017.

Dans une stratégie de techno-push visant à valoriser une technologie prometteuse dans le but de la commercialiser, la société d'accélération de transfert de technologies (SATT) AxLR accompagne les travaux de recherche de Stéphane Grieu le temps d'une une maturation initiale débutée en 2018, puis d'une maturation standard qui se terminera en avril 2023, investissant au total 620.000 euros dans le projet. La startup, née pendant le programme de maturation d'AxLR, s'apprête aujourd'hui à signer un contrat d'exploitation avec la SATT, mandataire pour l'exploitation du brevet déposé par le CNRS, lui permettant ainsi d'obtenir « une licence d'exploitation exclusive et de protéger le savoir-faire développé durant la maturation du projet » selon son CEO.

Trackers solaires

Quel est ce savoir-faire ? « Il repose sur des caméras à grand angle de champ, capables d'avoir une vue à 180° sur tout le ciel : les images sont ensuite exploitées pour analyser ce qui se passe dans le ciel et prédire son état futur », explique Jean-Baptiste Beyssac.

Grâce à ce sytème technologique d'une grande précision, SESA Analytics dispose d'une solution logicielle nommée Tracking PV Boost à destination « des grandes centrales photovoltaïques déjà existantes, essentiellement des centrales au sol montées sur des trackers solaires, des structures support permettant de suivre la course du soleil ».

L'objectif est d'augmenter la performance et la rentabilité de ces centrales photovoltaïques en maximisant le positionnement de leurs panneaux solaires. Ce qui, selon les fondateurs de SESA Analytics, permettrait de répondre à l'un des grands défis de la production d'énergie solaire : obtenir un prix d'électricité produit équivalent, voire inférieur, à celui des centrales thermiques.

Si SESA Analytics se focalise actuellement sur la commercialisation de ses outils software, son CEO voit à plus long-terme : « Nous avons pour ambition de fabriquer nos propres trackers solaires à l'horizon 2030, notre objectif étant de nous étendre sur la chaîne de valeur en proposant une solution de tracking qui inclut nos propres structures support, le système de pilotage et le logiciel d'optimisation ».

Trois levées de fonds en vue

La startup, qui a reçu une bourse French Tech Emergence de Bpifrance d'un montant de 90.000 euros en tant que startup deeptech, participe depuis septembre dernier au programme d'accompagnement de Bpifrance "Deeptech à fond", destiné à conseiller la jeune structure dans le cadre de sa première levée de fonds.

« Début 2023, nous allons faire une première levée de fonds d'1 million d'euros afin de financer une preuve de marché et développer nos solutions logicielles, puis dans une deuxième phase, de réaliser une levée de fonds de 7 millions d'euros en 2026 pour concevoir un premier tracker prototype, avant une troisième levée de fonds de 20 millions d'euros à l'horizon 2029 en vue de préparer le lancement commercial de trackers solaires », détaille Jean-Baptiste Beyssac.

Pas question pour la jeune entreprise de renier son ancrage territorial, au contraire : « Nous souhaitons développer des partenariats forts avec des entreprises du territoire d'Occitanie, qu'il s'agisse de la fabrication de structures métalliques, des cartes électroniques pour les systèmes de pilotage et les moteurs... ».

Tests à grande échelle

Dès janvier 2023, SESA Analytics s'apprête à faire des tests à plus grande échelle.

« Nous allons passer dans une phase de pilotage de centrale à Sernhac, près de Nîmes, où Neoen (producteur d'énergie indépendant, NDLR) exploite une centrale de 5 MWc. Grâce à une caméra déployée sur site, nous allons utiliser notre système d'exploitation afin d'optimiser le pilotage et augmenter la performance et la rentabilité de la centrale. »

En parallèle, l'équipe de la deeptech travaille sur un deuxième logiciel destinée à répondre aux défis énergétique de demain : une solution de prévision de la ressource solaire à court terme, pour l'instant appelée Nowcasting et visant à parfaire « l'intégration dans le réseau d'une électricité intermittente en raison de nombreuses contraintes générées par les variations brutales d'une production d'énergie solaire de plus en plus importante ». Avec comme leitmotiv de devenir « un acteur à fort impact ».

Et Jean-Baptiste Beyssac de conclure : « Nous participons à développer des centrales de nouvelle génération qui soient à la fois digitalisées et pilotées par des outils avancés en intelligence artificielle. On est persuadés qu'ils seront moteur dans l'accélération de la transition énergétique ».

* Le laboratoire est localisé sur trois sites : Odeillo-Font Romeu (four solaire de 1 MW du CNRS), Targassonne (Thémis, centrale à tour de 5 MW, site du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales) et Perpignan.