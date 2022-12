Comwatt ouvre son capital à Qair (majoritaire) et attaque le marché des entreprises

Dans le cadre d'une levée de fonds de 2 millions d'euros, réalisée sous la forme d'une augmentation de capital, l'entreprise montpelliéraine Comwatt, spécialisée dans les solutions d'autoconsommation d'électricité solaire, révolutionne son capital et passe sous le contrôle du groupe Qair, producteur indépendant d'énergie renouvelable (fondé par Jean-Marc Bouchet). L'opération a été bouclée cet été.

« Les anciens actionnaires sont sortis, à l'exception de Wiseed, confie à La Tribune Grégory Lamotte, le fondateur de Comwatt, resté discret jusqu'à présent sur cette opération financière. Pour ma part, je suis toujours actionnaire minoritaire, mais c'était déjà le cas depuis 2018. Je suis désormais le président de Comwatt et un nouveau directeur général vient de nous rejoindre en la personne de Michel de Keréver. »

Comwatt développe et commercialise des solutions de gestion intelligente de l'énergie visant à réduire la consommation d'énergie via un kit d'autoconsommation. Reliée à une installation de panneaux photovoltaïques connectés, sa box Comwatt Power (fabriquée en Alsace depuis 2021) gère en temps réel le déclenchement en priorité des équipements les plus énergivores lorsque l'électricité solaire est produite, mais assure aussi le pilotage des climatisations et autres pompes à chaleur. Comwatt revendique à ce jour 30.000 clients équipés de sa technologie, « et le million de clients d'ici 2026 est toujours notre objectif », indique Grégory Lamotte.

6.000 box par an

Une ambition qui sera soutenue par le contexte de crise énergétique qui fait affluer les ménages vers des solutions vertueuses pour faire baisser leur facture énergétique, mais aussi par les nouveaux marchés que veut désormais développer Comwatt.

« Sur le marché résidentiel, nous continuons de progresser : nous avons ainsi commercialisé deux fois plus de box que l'an dernier, 6.000 box par an, précise le fondateur de Comwatt. Mais notre métier, ce n'est pas que la technologie, notre client veut un service global. Nous avons donc mis au point un parcours de digitalisation pour accompagner le client de A à Z sur une plateforme numérique, depuis la simulation jusqu'à l'installation en passant par le devis, un rendez-vous avec un technicien-conseil pour dimensionner le projet et la signature électronique du contrat. Ce parcours est opérationnel et aujourd'hui, nous travaillons avec Ikea, Total Energies pour le volet autoconsommation résidentielle, Leroy Merlin. »

Le dirigeant annonce plus de 1.250 projets vendus à ce jour en 2022, avec un objectif de terminer l'année à 1.750 projets et de doubler ces ventes en 2023.

Le marché des entreprises en pleine explosion

Mais l'étape suivante, que Comwatt va déployer avec l'arrivée de Qair, c'est d'attaquer le marché des entreprises, elles aussi de plus en plus intéressées par des offres d'autoconsommation en vue de faire baisser leur facture énergie.

« Il a fallu du temps pour passer à l'échelle et ensuite pouvoir adresser un autre marché que le marché résidentiel, et le fait que Qair nous rejoigne marque l'ambition de Comwatt d'ouvrir le marché de professionnels, annonce Grégory Lamotte. Nous avons attaqué ce marché en septembre et nous avons déjà presque 200 projets en négociations, une dizaine sont signés. Comme nous avons déjà digitalisé nos process pour le marché des particuliers, nous l'adaptons aux professionnels pour dimensionner les projets et les délais d'intervention sont assez rapides... Avec cette plateforme, Comwatt est devenue un pont de confiance qui permet de lutter contre la méfiance et parfois la mauvaise réputation qui persistent dans le solaire. »

Sur ce segment de marché, Comwatt travaille avec des grands comptes comme Total Energies, Primeo ou des courtiers comme Opéra Energie, qui lui confient le soin de dimensionner les centrales solaires de leurs clients PME-PMI et de les faire construire par son réseau d'installateurs solaires agréés (200 en France).

« Notre stratégie est aussi de commercialiser notre plateforme comme un CRM aux boîtes qui font du solaire en France et sont submergées par la demande, pour leur permettre de générer des estimatifs », ajoute le dirigeant qui prévoit de déployer cette offre en janvier 2023.

Aujourd'hui, Comwatt emploie 60 salariés et prévoit de finir l'année 2022 sur un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros.