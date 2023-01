VrROOm lance la première plateforme métavers française dédiée au spectacle

Elle ne veut pas manquer le virage du métavers. La startup perpignanaise VRrOOm, producteur d'événements immersifs en réalité virtuelle, ouvre un tout nouveau chapitre de son histoire : comme annoncé lors de sa levée de fonds en mai dernier (1,5 millions d'euros, 2,1 millions d'euros en comptant notamment des subventions de la Caisse des dépôts), elle déploie sa plateforme métavers dédiée au spectacle et aux événements culturels, la première du genre en France.

Alors qu'elle s'est récemment illustrée dans la production d'événements avec la Biennale de Venise (édition en réalité virtuelle), le festival de musique South by Southwest à Austin (Texas) ou le concert de Jean-Michel Jarre en 2021 - « qui a réuni 75 millions de spectateurs en live et obtenu le record du concert le plus streamé au monde », rappelle volontiers Louis Cacciuttolo, le fondateur de VRrOOm -, la startup ajoute une nouvelle brique à sa technologie.

« Alors que jusqu'à présent, nous produisions nos événements sur des plateformes américaines qui ne sont pas prévues pour accueillir du spectacle vivant, nous créons aujourd'hui notre propre plateforme pour répondre aux besoins des industries culturelles et créatives, explique Louis Cacciuttolo. Je suis un fervent défenseur du spectacle vivant dans des lieux physiques mais j'ai été propriétaire d'un théâtre pendant des années et j'ai connu la frustration de ne pas partager le spectacle avec le plus grand monde. »

C'est en faisant le pari qu'une plateforme de métavers allait lever les contraintes des jauges restreintes, des conflits d'agenda ou des distances géographiques que VRrOOm lance donc cette plateforme. Avec la promesse, pour les artistes, d'accroître la rentabilité de leur spectacle en ouvrant les portes à un public sans frontières, grâce aux revenus générés par une billetterie intégrée ou par la vente de biens virtuels ou de NFTs.

Partenariat avec Deezer

La startup a présenté, au CES de Las Vegas, « un aperçu de ce qu'on lance le 10 janvier 2023 », souligne Louis Cacciuttolo. En l'occurrence, un concert immersif de 30 minutes, avec trois artistes français des labels Warner Music, Wagram Music et The Orchard (Maxence, Web7 et Le Juiice).

Cette soirée, proposée en partenariat avec Deezer et le fabricant de casques virtuels PICO, démarrera à 20h et sera en libre accès sur le prototype de la nouvelle plateforme métavers conçue par VRrOOm. Grâce à un système intégré de caméras virtuelles, ce nouveau format de festival sera entièrement retransmis en direct sur les principaux réseaux tels que YouTube, Twitch, TikTok et sur Deezer. Le replay complet du concert sera disponible sur la chaîne YouTube de VRROOM.

Les artistes se réuniront en fin de concert pour rencontrer virtuellement des fans tirés au sort : « A l'issue du concert, durant lequel le public aura pu appréhender l'univers singulier de chaque artiste, certains fans tirés au sort pour assister à une session de questions/réponses. S'ensuivra un after électro au sein du Totem Club, futur temple des DJs du métavers », précise Louis Cacciuttolo.

Devenir « le YouTube du métavers »

VRrOOm ne cache pas son ambition « de devenir le YouTube ou le Twitch du métavers, exactement comme les youtubers ou les streamers créent ou suivent des chaînes vidéo sur ces réseaux sociaux »...

Dans un premier temps, la plateforme sera accessible en mode immersif via des casques VR, les événements seront retransmis en live-stream sur les smartphones ou tablettes en 2D ou 360°.

« Dans les prochains mois, nous ferons une programmations régulières d'un ou deux spectacles par mois jusqu'à ce que la plateforme soit lancée publiquement au printemps prochain : à ce moment-là, n'importe qui pourra y aller, créer en quelques clics son propre environnement pour y faire des spectacles, que ce soit des concerts, de la danse, du théâtre, etc. », annonce le dirigeant.

Avant fin 2023, elle devrait être accessible depuis n'importe quel PC en mode jeu vidéo ou encore de façon interactive sur les smartphones et tablettes.

« Nous avons déjà reçu des marques d'intérêt : plusieurs médias sont intéressés pour étendre leurs programmes sur le métavers, assure-t-il. Ce n'est pas le cas mais ça pourrait par exemple intéresser un programme comme The Voice. »

Une série A « pour rester dans le game »

« Nous aimerions participer à l'effort général de créer un métavers souverain et les plateformes en sont une des briques fondamentales, ajoute Louis Cacciuttolo. Dans le cadre du plan France 2030, le gouvernement devrait lancer un appel à manifestation d'intérêt en début d'année : nous y répondrons. »

Le dirigeant confirme travailler sur une prochaine levée de fonds, d'une vingtaine de millions d'euros cette fois-ci.

« La levée de fonds de mai 2022 avait pour objectif de nous aider à développer cette plateforme métavers pour le spectacle vivant et les événements culturels mais nous en sommes au stade du prototype, et si nous voulons nous positionner "dans le game", nous devons montrer que nous sommes capables de faire aussi bien que nos concurrents, indique Louis Cacciuttolo. Nous sommes donc en train de faire une série A. Initiée à l'été dernier, elle a déjà reçu plusieurs manifestations d'intérêt de la part d'investisseurs français et nous espérons la boucler au printemps. »

La start-up, qui emploie plus d'une vingtaine de salariés aujourd'hui, prévoit de doubler ses effectifs dans l'année.

« Notre chiffre d'affaires est encore modeste, nous avons dépassé le million d'euros en 2022, et nous prévoyons, en 2023, d'au moins le quadrupler », ambitionne le dirigeant.

L'entrepreneur catalan vient par ailleurs d'acquérir le studio de création italien MID, basé entre Milan et Turin, à qui il sous-traitait jusqu'alors une partie de la production de design. Le studio a été rebpatisé VRrOOm Studio.