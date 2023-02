« Ce qui est étonnant, ce n’est pas tant la technologie de ChatGPT que le fait de la rendre accessible à tout le monde »

Le logiciel de conversation de pointe ChatGPT est aujourd'hui "le" sujet de conversation favori de la planète tech. Ce robot conversationnel d'intelligence artificielle capable de générer des textes à partir de n'importe quelle question est-il la prochaine révolution ? Quels mondes va-t-il coloniser et bouleverser ? Avec quel impact dans l'économie ? Jean-Michel Cambot, aujourd'hui CTO de la startup montpelliéraine Lytn (société d'édition de logiciels SaaS dans le domaine de l'analyse opérationnelle des infrastructures IT), est un expert de l'intelligence artificielle, une matière qu'il a travaillé tout au long de son parcours professionnel. Il nous livre son analyse de ce phénomène.

LA TRIBUNE - Quelle est votre rapport à l'intelligence artificielle (IA) dans votre parcours professionnel ?

Jean-Michel CAMBOT - J'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle dans les années 1980, notamment avec Business Objects (logiciels dans le domaine de l'intelligence économique, revendue à SAP en 2008, NDLR) que j'ai créé et qui consistait à utiliser de l'IA dans les processus de prise de décisions, ce qu'on appelle aujourd'hui la business intelligence. J'ai ensuite fondé TellMePlus à Montpellier en 2011 (liquidée en 2019 faute de financements, NDLR), qui reposait sur l'utilisation de l'IA pour la maintenance prédictive dans l'IoT industriel.

Enfin aujourd'hui chez Lytn, j'ai créé la plateforme IA, qui répond aux trois volets d'une solution d'intelligence artificielle : le premier est l'acquisition des données depuis diverses sources, notamment exogènes ou métier, et leur préparation, le second est la sélection intelligente des meilleurs algorithmes selon le contexte et en multi-temporalité - par exemple une compréhension de fond des données avec du deep-learning une fois par semaine, et du machine-learning en temps presque réel pour des décisions instantanées et explicables - et le troisième, c'est l'applicabilité de l'IA. Car c'est bien de prédire mais il est important de rendre les décisions actionnables, c'est à dire être capable de prédire et d'agir en allant modifier les architectures réseaux des entreprises par exemple.

Comment avez-vous découvert le logiciel ChatGPT ?

Je l'ai découvert fin 2022, quand il a été lancé. Je lui ai directement demandé s'il pouvait générer le code pour pouvoir l'utiliser : il m'a sorti un code en quelques secondes. Je l'ai testé : il m'a dit qu'il fallait une clé API. Il me l'a donnée avec la procédure : instantanément, ça a fonctionné. J'ai continué de jouer avec et rapidement, je me suis dit que c'était une bombe ! Que l'impact allait être du niveau de celui d'internet quand il a été ouvert au public. Aujourd'hui, Bill Gates dit la même chose (sourire) ! Mais il ne faut pas fantasmer : ChatGPT ne fera pas ce pour quoi il n'a pas été programmé... Ce qui est étonnant, ce n'est pas tant la technologie elle-même, car elle était déjà utilisée par Google ou Facebook, mais le fait de la rendre publique, accessible à tout le monde. Même si c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore... Cela va ouvrir des perspectives auxquelles les concepteurs n'ont pas pensé.

Selon l'usage qu'on en fait, l'IA peut en effet rendre l'humain plus intelligent et accroître ses capacités à agir mais elle est aussi souvent décriée, avec la crainte notamment de dominer l'homme un jour et de condamner certains métiers par exemple. En l'occurrence, avec ChatGPT, faut-il avoir peur ? De quoi faut-il se méfier ?

En fait, on est confronté à la même problématique que quand internet est sorti. On a vu émerger des pratiques douteuses sur le Dark Web, du rançonnage, etc. Il y aura toujours des gens avec des idées tordues, mais pour autant faut-il supprimer internet ? Par exemple, on pourrait dire à ChatGPT qu'on est un hacker et qu'on a besoin de vérifier les failles d'un site internet, ce qui pourrait alimenter le travail des hackers, mais ont-ils réellement besoin de ChatGPT ? Je ne crois pas... ChatGPT doit bien sûr être bordé au maximum mais on n'empêchera pas les usages détournés par des personnes malveillantes. L'IA est un outil et les outils s'améliorent. Les défauts de jeunesse vont vite s'estomper. ChatGPT travaille à un système qui permettra de reconnaître un texte généré par IA, comme on ajoute déjà une signature en filigrane dans une image fabriquée par de l'IA. Bing va ajouter un bouton pour dire qu'on veut que la réponse soit justifiée et sûre. Microsoft annonce aussi que ça arrive très bientôt dans Office pour Word, Powerpoint et Outlook.

Avec cette capacité à répondre à n'importe quelle question de manière construite, ChatGPT ne risque-t-il pas, si on force un peu le trait, de priver l'humain de ses capacités à réfléchir ?

Non, je ne crois pas... C'est juste un autre endroit où aller chercher des idées, des informations. Une autre source intelligente. ChatGPT est là pour prédire et répondre au mieux à celui qui pose la question. Le problème essentiel de ChatGPT, c'est qu'il est capable de donner une réponse avec aplomb, et au début, il ne disait pas quand il ne savait pas. Aujourd'hui, il a déjà accès à une information plus récente, donc de meilleure qualité. Et tout dépend de la qualité de la question : plus elle est précise, plus la réponse est de qualité. ChatGPT est en train de se fiabiliser.

Qu'est-ce que l'existence de ChatGPT peut modifier dans le monde économique ? Comment les entreprises peuvent-elles s'emparer de cet usage de l'IA et pour quoi faire ?

Elles le feront et la question aujourd'hui est quand et à quelle vitesse. On est aux débuts de ChatGPT, et il y a des craintes, comme toujours sur l'IA. Par exemple, parmi les premiers à s'inquiéter, les avocats se sont dit que ChatGPT pourrait les remplacer. ChatGPT sait notamment faire, en quelques secondes, la synthèse des minutes d'un procès avec une liste des points importants, et on peut aussi lui demander des explications sur des points techniques. Mais les avocats ont vite compris qu'en réalité, ChatGPT est un outil qui va leur faire gagner beaucoup de temps. Il y a déjà un juge colombien qui a avoué, début février, avoir pris une décision sur la base d'éléments apportés par le logiciel ChatGPT dans un temps records, dans une affaire concernant un enfant affecté d'un trouble autistique dont les parents demandaient la prise en charge par l'assurance maladie des frais médicaux et de transport (le magistrat Juan Manuel Padilla a vérifié auprès de ChatGPT s'il existait une jurisprudence en posant la question "Un mineur autiste est-il exonéré du paiement des frais pour ses thérapies ?" - NDLR). Evidemment des métiers vont disparaître mais pas les emplois. On n'arrête pas la marche du progrès... D'ailleurs, un gros cabinet d'avocats londonien vient d'annoncer qu'il s'associait avec Harvey AI, la startup d'intelligence artificielle soutenue par OpenAI, pour automatiser la rédaction et la recherche de documents juridiques... Dans le médical, ils sont scotchés de voir que le logiciel ChatGPT a réussi l'examen le plus compliqué aux Etats-Unis ! Le logiciel est une aide évidente, même si ça ne veut pas dire que c'est ChatGPT qui va soigner les gens. Simplement, il aide au diagnostic. Toutes les entreprises qui ont besoin de créer des contenus, toutes celles qui font du marketing notamment, y auront recours, car ChatGPT est particulièrement bon pour rédiger un texte, pour produire des teasers punchy. Et je pense que demain, il sera capable d'ajouter une couche d'analyse aussi fine et pertinente qu'une analyse humaine. ChatGPT va être impactant pour toute sorte d'industrie, au-delà de la matière documentaire, médicale ou légale. Donc oui, il doit être un nouvel outil pour l'entreprise, même s'il va falloir prévoir la formation des personnels et s'assurer d'en faire le bon usage pour une efficacité optimum.

Comment résonne l'avènement de ce logiciel conversationnel dans votre métier chez Lytn ?

Chez Lytn, nous présentons des données de prévisibilité du réseau IT de manière lisible et compréhensible mais ça peut rester complexe et ChatGPT permettra d'apporter des réponses encore mieux que le ferait un service support. Nous envisageons donc de l'utiliser, avec une condition : pouvoir récupérer les modèles entraînés et les spécialiser avec notre propre vocabulaire, ce qui est possible avec la version payante... Ce logiciel va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur des logiciels et des applications. Il ouvre la porte à énormément de possibilités dont on n'a encore qu'une vision parcellaire, d'autant qu'il va encore s'améliorer. Et que de nombreuses entreprises sont sur les rangs, prêtes à surenchérir.

