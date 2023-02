Logiciel : Railwai se propulse sur le marché mondial de la maintenance des infrastructures ferroviaires

« Railwai signifie "Rail with Artificial intelligence", soit la combinaison de deux mondes : celui de la data science et celui de la maintenance ferroviaire », synthétise Bruno Dabilly, directeur général de la startup montpelliéraine depuis septembre 2022. « Nous faisons entrer le numérique et l'intelligence artificielle dans la maintenance des infrastructures sur lesquelles passent les train : c'est le monde ferroviaire de demain ! », se félicite Jean-Michel Estibals, cofondateur de Railwai en octobre 2021 aux côtés de Thomas Muffat-Jeandet. Leur projet est né du constat d'une carence :

« De nombreuses innovations technologiques sont apparues dans le domaine ferroviaire ces dernières années : des systèmes embarqués de captation de la donnée, des wagons d'inspection, des outils informatiques... Nous avons constaté que ces données étaient peu ou pas exploitées, et surtout que les différents systèmes innovants étant juxtaposés les uns sur les autres, les données ne communiquaient pas entre elles. »

La startup met en place une solution logicielle data-driven destinée à piloter et optimiser la maintenance des réseaux de transport ferroviaire et urbain. Hébergée par le Business & innovation center (BIC) de Montpellier, la jeune entreprise labellisée "Deep tech" établit un partenariat de recherche avec le Laboratoire d'informatique et de robotique de Montpellier (LIRMM) afin de booster le développement algorithmique. Et « créer un réel moteur d'intelligence artificielle ».

Lire aussiFerroviaire : avancée majeure pour la LGV Montpellier-Perpignan

« On peut vraiment parler de maintenance 4.0 »

Il s'agit pour Railwai d'exploiter au mieux les données disponibles mais aussi de leur donner de la valeur en les croisant avec des données exogènes, comme par exemple des informations météo. Ce qui permet de mettre en place une maintenance dite "conditionnelle", comprenant le suivi en temps réel et l'anticipation des besoin à venir.

« La plus-value de notre solution logicielle consiste à faire parler des données entre elles, exploiter le potentiel des données des systèmes existants, et sur la base de ces analyses fournir des prévisions et des recommandations aux gestionnaires d'infrastructures en charge de la maintenance et de l'exploitation du réseau, détaille Bruno Dabilly. Avec Railwai, on peut vraiment parler de maintenance 4.0 !».

La plateforme globale de l'éditeur de logiciels montpelliérain s'occupe de collecter et structurer les données disponibles, tandis que six modules complémentaires répondent à des problématiques opérationnelles spécifiques. Une partie de la solution logicielle de Railwai est testée en grandeur nature depuis septembre 2021 en collaboration avec Oc'via maintenance, en charge de la gestion du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier. La startup montpelliéraine ne souhaite pas se cantonner au marché français.

« Nous nous positionnons sur le marché mondial de la maintenance des infrastructures ferroviaires, dont une part non négligeable se situe en Europe, reconnaît Jean-Michel Estibals, cofondateur et président de Railwai. Il ne s'agit pas seulement des lignes à grande vitesse, cela concerne aussi les réseaux urbains, les réseaux de tramway ou de métro, et certaines infrastructures industrielles comme les techni-centres de maintenance du matériel roulant ou même les infrastructures minières en Afrique ».

Lire aussiRER métropolitains : chaque territoire devra contribuer au financement

Entre 10% et 15% d'économie

Optimiser les opérations de maintenance et de surveillance sur les infrastructures de transport, c'est aussi anticiper les défaillances et réduire les incidents potentiels. Les répercussions financières sont notables. « Avec notre client-test Oc'Via, nous arrivons à des économies entre 10% et 15%. Mais il y a aussi une économie que l'on pourrait qualifier de sociétale : à partir du moment où les voies ferrées ont le bon taux de disponibilité, que les trains sont à l'heure et ne sont pas annulés ... c'est colossal ! » affirme Jean-Michel Estibals. Sur le marché ferroviaire mondial, l'argument économique est un atout porteur dans un secteur devenu stratégique à l'heure de la décarbonisation des transports et de la promotion de la mobilité verte. Selon Bruno Dabilly, directeur général de Railwai :

« Le marché mondial de la maintenance des infrastructures ferroviaire pèse 50 milliards d'euros par an. Quand on parle d'économie d'échelle de 10% à 15% cela représente une somme non négligeable. Faire des économies significatives sur les infrastructures existantes pourrait permettre alors de financer les projets de développement du transport ferroviaire et contribuer à décarboner les transports ».

Railwai est lauréat du prix "Propulse 2023" remis le 9 février dernier par l'Agence de l'innovation pour les transports (AIT), lui permettant de bénéficier d'un programme d'accompagnement d'une durée de neuf mois. Alors qu'il vient de renforcer ses équipes techniques et commerciales, l'éditeur logiciel montpelliérain compte actuellement une quinzaine de collaborateurs et vise la vingtaine d'ici la fin de l'année.

Alors que son chiffre d'affaire est aujourd'hui de « moins d'un million d'euros en raison d'un effort R&D conséquent », Jean-Michel Estibals compte bien que 2023 soit « une année de propulsion pour Railwai». Il se montre confiant : « D'ici la fin de l'année, l'ensemble de notre solution logicielle sera en phase industrielle ». Si tout roule comme prévu, Railwai pourrait envisager une première levée de fonds en 2024.