Publicité en ligne : comment la startup Adagio explose ses résultats (et ce n’est pas fini)

La startup montpelliéraine Adagio, éditrice d'une solution d'optimisation publicitaire en ligne, est en phase d'hyper-croissance : avec seulement vingt salariés, elle a bouclé son exercice 2022 sur un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros (il était de 1,7 millions d'euros en 2020 et de 17 millions en 2021), et « probablement le mois prochain, nous serons à 500.000 euros de résultat net par mois », annonce Anh-Tuan Gai, P-dg et cofondateur d'Adagio, dont les projections visent plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et plus de 100 millions en 2024...

Son secret : miser sur la technologie et l'innovation.

« Notre plateforme logicielle Adagio permet d'optimiser la monétisation des espaces de publicité en ligne mis aux enchères par les éditeurs de sites web ou de sites médias avec des performances encore inégalées, explique Anh-Tuan Gai. Elle permet de connecter les différents SSP (supply side plateform, NDLR), c'est à dire les différents logiciels programmatiques de vente d'espaces publicitaires, de récupérer les enchères de chacun et de garder la meilleure. Nous avons développé différents algorithmes, entraînés en machine-learning, par exemple pour estimer le potentiel de visibilité d'une publicité, ce qui permet de mieux monétiser les impressions (affichages publicitaires, NDLR) quels que soient leurs emplacements... Des milliers d'éditeurs et des dizaines de SSP s'appuient sur notre plateforme pour amplifier les revenus et leur rentabilité. Miser sur la technologie nous permet de n'avoir qu'un seul commercial pour le moment. »

Aujourd'hui, Adagio annonce ainsi 20.000 sites clients dans 80 pays, parmi lesquels, en France, Le bon coin, BFM, 20 minutes, Le Point, Larousse, Ouest France, le groupe Vivendi (Femme actuelle, Géo, Capital, Gala, Télé-Loisirs,...), des quotidiens presse régionale, des sites d'annonces, etc.

« La France pèse moins de 10% du chiffre d'affaires, plus de 50% étant réalisés aux Etats-Unis », précise le dirigeant, qui prévoit d'ailleurs d'y ouvrir une antenne fin 2023 ou début 2024.

« Multiplier par 3 à 5 nos revenus nets »

Adagio est sur le point de lancer une nouvelle offre d'ici l'été prochain : « Il existe plus de 300 SSP dans le monde et nous sommes dans le top 3. Grâce à ça, des sites éditeurs ont demandé à utiliser cette technologie sur l'ensemble de leurs SSP : on crée un positionnement entre l'éditeur et ces SSP pour appliquer nos optimisations. Nous lançons les tests en ce moment, et l'objectif sera de convertir tous nos clients, ce qui va générer plus de revenus pour les éditeurs et donc plus de commissions pour nous : aujourd'hui, nous touchons des commissions sur 1% des revenus du site et sur 20% avec cette nouvelle offre. Ce qui devrait multiplier par 3 à 5 nos revenus nets sur nos clients existants, donc d'améliorer le niveau de rentabilité. Alors nous aurons les moyens d'accélérer sur la partie commerciale ».

Avec ce nouveau bond de revenus attendu, la startup, qui n'a réalisé qu'une seule levée de fonds de 2 millions d'euros en 2018 (auprès du fonds Accéléo et d'IRDI), n'aura pas besoin de repasser par la case levée de fonds, comme l'indique Anh-Tuan Gai : « Nous avons passé un gros cap et nous avons déjà les moyens de soutenir notre croissance sur les produits, sur l'innovation puis sur le volet commercial. D'ici la fin de l'année, nous devrions monter les effectifs à 40 ou 50 personnes, dont cinq aux Etats-Unis, et nous devrions être entre 70 et 100 en 2024 ».