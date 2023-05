Gestion du consentement : Axeptio lève 3,5 millions d’euros pour accélérer à l’international

Acceptation de cookies, validation de conditions générales de ventes, abonnement à une newsletter... La sollicitation des internautes est continuelle lors d'une navigation sur internet. Des demandes de consentement qui, selon la startup montpelliéraine Axeptio, créent « une consent fatigue » et « impacte à la baisse les taux de conversion des sites marchands ainsi que la performance des call to actions ». Il faut dire que les enjeux sont de taille puisque derrière ces consentements se dissimule l'industrie de la publicité qui récupère les données des internautes à des fins de monétisation.

Le marché de la gestion du consentement a fait son apparition en 2018 avec l'application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le texte européen encadrant le traitement des données personnelles par les acteurs du numérique. Depuis, une cinquantaine d'acteurs a fait son apparition sur le marché des plateformes de gestion du consentement, dont Axeptio.

50.000 sites web

Depuis 2017, Axeptio développe une plateforme de gestion du consentement de tous types : « Les cookies bien sûr, mais aussi les consentements contractuels des conditions générales de ventes et des conditions d'utilisation, et les traitements marketing des jeux-concours ou des newsletters, détaille Romain Bessuges-Meusy, CEO et co-fondateur d'Axeptio. Le modèle économique repose sur un abonnement en paiement de l'hébergement et du stockage des preuves de consentement.

Sur un marché très concurrentiel, Axeptio a conçu une plateforme que la startup veut « moins intrusive et plus respectueuse des utilisateurs ».

« Nous avons choisi de ne pas utiliser les standards des gestion de consentement et nous évitons donc le dark pattern, conçu pour vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, par exemple les gros boutons "accepter" et la minuscule mention "continuer sans accepter", énonce-t-il. Ce genre de choix s'adresse à des clients qui sont plus dans des enjeux de respect de l'image de marque ou de conversion comme les plateformes de e-commerce : il vaut mieux réussir à convaincre l'utilisateur via un consentement sain et le mettre dans de bonnes dispositions plutôt que l'agresser. Par ailleurs, nous poussons à la temporisation : les bandeaux de cookies ne sont pas obligés d'arriver dès la connexion à une page, comme un vendeur sauterait sur un client dès son entrée dans une boutique... »

La solution d'Axeptio, sur le marché depuis 2019, a déjà été adoptée « par 5.000 clients et est installée sur plus de 50.000 sites web », indique Romain Bessuges-Meusy, citant Ile-de-France Mobilités, PMU, Jardiland, Aigle, Dorcel, Carrefour, Opinel, Welcome to the Jungle, ou encore quelque 500 agences web, marketing ou de communication qui agissent comme des revendeurs de la solution Axeptio. Selon lui, « les sites-vitrines et de e-commerce sont ceux sur lesquels on est les meilleurs ».

Amorcer la pompe en Europe

Le 3 mai, la startup montpelliéraine annonçait avoir levé 3,5 millions d'euros auprès des fonds d'investissements ISAI, Evolem et Ovni Capital. Il s'agit de sa première levée de fonds.

Alors que son outil compte déjà 10% de clients internationaux répartis dans 40 pays, la startup veut accélérer son développement hors de France.

« Cette levée de fonds va nous permettre de partir à la conquête des milliards de sites web restant à équiper, assure Romain Bessuges-Meusy. La question du consentement, réglementée en Europe par le RGPD, est une question qui bouge aujourd'hui partout ailleurs, le RGPD inspirant d'autres pays. Notamment les Etats-Unis où une quinzaine d'états a mis en place une réglementation sur le sujet et où un texte fédéral pourrait être voté sous la présidence Biden. Mais aussi au Brésil, au Canada, en Suisse,... La prise de conscience sur le respect de la vie privée et des données personnelles est importante partout, et c'est aussi une façon pour les états de réintroduire un rapport de force vis à vis des géant de la tech sur la question de la souveraineté des pays... Notre objectif est d'abord de se focaliser sur un, deux ou trois pays européens pour générer de la visibilité et amorcer la pompe en choisissant des clients un peu stratégiques avec des marques fortes, ainsi que des agences web et marketing. On s'intéresse surtout aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à l'Espagne ou au Portugal. »

« De la data mais verrouillée et validée »

Autre objectif de la levée de fonds : permettre à Axeptio de recruter une quinzaine de salariés pour passer de 42 aujourd'hui à une soixantaine d'ici 2024, et ainsi améliorer son outil.