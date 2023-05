Le partenariat entre Seclab et rBlox ouvre la protection des systèmes critiques aux PME industrielles

Le Montpelliérain Seclab annonce « un accord de premier plan » avec le Parisien rBlox. Tous les deux sont experts en cybersécurité. Le premier, Seclab, est spécialiste de la protection des infrastructures critiques et stratégiques : comprendre les infrastructures dont le dysfonctionnement aurait un impact crucial sur le fonctionnement de la Nation, celles qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale (OIV) comme les télécom, l'énergie, l'eau, le ferroviaire ou la défense, mais aussi les systèmes et réseaux critiques des entreprises. Le second, rBlox, intervient sur les infrastructures legacy : comprendre les systèmes informatiques, matériels et logiciels, en place depuis longtemps dans une entreprise et donc "hérités" du passé, dont il sécurise la connectivité.

« Aujourd'hui, compte tenu de la répartition des ressources de connexion, le fonctionnement d'internet en France est ultra-centralisé, raison pour laquelle on dit qu'internet n'est pas résilient, développe Xavier Facelina, le fondateur et CEO de Seclab, pédagogue. Or la technologie de rBlox permet justement de rendre internet plus "réparti", notamment à l'échelle des entreprises ou des collectivités. Par exemple, chez un industriel qui a des réseaux critiques, tout est centralisé et en cas de problème, c'est l'ensemble de ses sites industriels qui est impacté. Seclab sait préserver les systèmes et contenir le mal à un seul site. Mais rBlox sait aller n'importe où pour déployer des réseaux distribués et non centralisés... Ce partenariat nous permet d'intégrer leur protocole dans nos outils, et au final, les technologies additionnées de rBlox et de Seclab rendent un réseau internet plus résilient. »

1.500 ETI et 25.000 PME industrielles

Jusqu'à présent, en dehors des OIV, Seclab ne visait qu'une partie des entreprises car le niveau de sécurité de son offre (et donc son coût) est élevé et impose un certain nombre de contraintes que seuls les grands groupes peuvent supporter. Seclab et rBlox vont désormais packager une offre globale qui va adresser une cible plus large.

« Ce nouveau partenariat est un élément fort pour Seclab qui souhaite nouer des alliances techniques et commerciales avec des acteurs complémentaires du monde de la cybersécurité, indique Xavier Facelina. rBlox bénéficie d'une offre et d'une proposition de valeur uniques qui vont nous permettre d'offrir encore plus de possibilités pour sécuriser les opérations complexes, notamment en matière d'infrastructures legacy et d'interconnexion réseaux... Cela abaisse les seuils d'accès de nos technologies à des entreprises plus petites. Aujourd'hui, Seclab peut adresser 1.000 grandes entreprises en France. Travailler avec rBlox élargit notre marché à 1.500 ETI et 25.000 PME industrielles. On passe d'une niche à un marché plus vaste. »

Seclab emploie 14 salariés, et va boucler son exercice 2022-2023 sur un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros. Déjà dotée d'une filiale aux Etats-Unis, l'entreprise montpelliéraine travaille actuellement avec le Brésil, l'Espagne et le Vietnam via un réseau de partenaires et revendeurs.