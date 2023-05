Eolien en mer : le robot sous-marin Argos de Forssea Robotics distingué par EDF

La solution de Forssea Robotics consiste à déployer le ROV Argos (Remotely Operated Vehicle, soit un véhicule téléguidé) équipé d'un ensemble autonome d'équipements de nettoyage de chaînes et de prélèvement d'échantillons, depuis un navire léger. L'entreprise sétoise de robotique sous-marine, qui développe des systèmes de connexion autonome pour des applications marines en grande profondeur, vient d'être distinguée par le 1e prix du jury lors de l'édition 2023 des Prix Pulse EDF, dédiés à l'éolien en mer flottant en Méditerranée, et plus spécifiquement aux solutions innovantes permettant d'inspecter et d'intervenir sur des ouvrages en mer. L'événement s'est déroulé le 10 mai dernier à Nantes, à l'occasion de l'édition 2023 du salon FOWT dédié à l'éolien offshore flottant.

« EDF cherchait solution d'inspection sous-marine pour les ancrages d'éoliennes flottantes avec une importante dimension biodiversité, commente Gautier Dreyfus, le CEO et cofondateur de Forssea Robotics. Ce qui nous a différencié, c'est probablement la maturité industrielle de notre produit : nous avons fait le choix d'avoir des robots de haute mer qui descendent à de grandes profondeurs, qui travaillent déjà, et qu'on peut déployer depuis les bateaux EDF directement. »

Forssea Robotics remporte une dotation de 10.000 euros ainsi que l'opportunité d'expérimenter sa solution sur tout ou partie du parc-pilote éolien flottant en Méditerranée, Provence Grand Large. Ce parc-pilote repose sur une innovation technologique majeure de plateforme à lignes d'ancrage permettant d'installer les trois éoliennes à 17 km de la plage Napoléon à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Un projet réalisé par EDF Renouvelables et Enbridge Éolien France 2 Sarl, filiale d'Enbridge Inc. et CPP Investments.

Des services de robotique sous-marine pour l'industrie

Si Forssea Robotics a pour l'heure remisé dans un carton son robot sous-marin autonome Atoll, pourtant qualifié par Total, car « compliqué à commercialiser », elle mise beaucoup sur Argos, destiné au marché de l'inspection autonome, particulièrement au marché de l'éolien en mer qui nécessite des inspections régulières des machines offshore. Lequel a le vent en poupe...

« Notre ambition est de déployer un modèle de services de robotique sous-marine pour l'industrie, que ce soit l'éolien flottant mais aussi l'oil&gas, la défense ou l'environnement (qualification d'habitats sous-marins, référencement d'espèces, imagerie des fonds pour des parcs marins par exemple, NDLR), déclare Gautier Dreyfus à La Tribune. Aujourd'hui, nous avons deux ROV en fonction et trois en cours d'installation, notamment un chez une entreprise de services parapétrolière norvégienne, et un autre qui permettra de réaliser des campagnes de qualification des fonds marins avant la création d'un câble sous-marin. Nous sommes en pleine phase d'industrialisation... »

Le dirigeant confie également « la contractualisation en cours d'une commande de l'Etat français ».

Par ailleurs, Forssea Robotics commercialise son algorithme de vision dans une caméra intelligente pour faire de la navigation sous-marine et du positionnement sous-marin. Gautier Dreyfus indique avoir vendu une vingtaine de caméras depuis trois ans, notamment à l'Ifremer : « On devrait accélérer dans les prochains mois... Nous venons de faire une campagne avec une des plus grosses entreprises pétrolières américaines dans le golfe du Mexique et nous discutons de la suite ».

« Des fonds nous regardent »

Depuis son installation, il y a trois ans, dans ses locaux sétois, Forssea Robotics a investi 800.000 euros dans des équipements et est passée de 200 à 700 m2 d'ateliers. La jeune entreprise emploie désormais 22 salariés. Après un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros en 2022, Gautier Dreyfus vise les 2 millions d'euros en 2023.

L'entreprise avait levé 2,4 millions d'euros en 2018 et 2 millions d'euros en 2021 : « Nous n'avons pas prévu de réaliser un autre levée mais nous sommes à l'écoute. Aujourd'hui, l'éolien a le vent en poupe donc des fonds nous regardent... », observe Gautier Dreyfus.