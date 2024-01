Coldway veut propulser sa solution de froid/chaud autonome et décarbonée dans les mobilités, le bâtiment et l’industrie

La startup catalane Coldway (basée à Pia, dans les Pyrénées-Orientales) revient du CES de Las Vegas où elle a présenté sa technologie éponyme, une solution de réfrigération autonome (sans moteur ni compresseur) et décarbonée. Le principe repose sur un procédé thermochimique recourant à l'ammoniac, qui produit du froid par changement de pression. L'ammoniac sous forme gazeux intègre alors un réacteur, où il est absorbé afin d'être stocké, et une source de chaleur permettra ensuite de dissocier l'ammoniac de l'absorbant, et de reproduire la réaction thermochimique « dans des cycles infinis », promet Coldway.

Ses gammes de produits équipent aujourd'hui plus de 600 clients en France et dans 45 pays. Fin 2018, Coldway a été racheté par la PME familiale (100 salariés) Sofrigam, spécialisée dans la préservation de produits thermosensibles (vaccins, matières biologiques, denrées alimentaires,...). Sofrigam surfe sur la technologie Coldway, mature dans son application logistique de la chaîne du froid, mais qui intéresse aussi d'autres applications.

« Coldway se déploie dans le transport de médicaments pour hôpitaux ou les laboratoires d'analyse biologiques, mais aussi pour le portage de repas à domicile, indique Laurence Labranque, DG de Sofrigam et de Coldway. Mais c'est aussi une solution de stockage d'énergie : pour avoir accès à nouveau à la réaction thermochimique, on se branche aujourd'hui sur un système électrique mais le procédé peut être alimenté par des énergies renouvelables ou de la chaleur fatale en milieu industriel. Les marchés cibles sont tous ceux qui ont besoin de stockage d'énergie décarbonée, comme l'industrie ou le résidentiel. »

CES de Las Vegas : « une validation marché »

Au CES de Las Vegas, lors du concours de pitchs organisé par Business France, Coldway a été doublement récompensée "Meilleure innovation greentech du pavillon France" et "Meilleure innovation française du Pavillon France". La dirigeante indique être repartie « avec 200 contacts et sur des segmentations diverses, ce qui correspond à une validation marché pour nous ».

L'innovation primée est un stockeur d'énergie décarboné, baptisé "Thermostore", qui permet de stocker de l'énergie et de la réutiliser au besoin, sous forme de chaud ou de froid. Actuellement en cours d'expérimentation en Europe, cette innovation offre des solutions pour les secteurs du bâtiment, du résidentiel, du transport et de l'industrie. Deux exemples d'usage : la création d'une solution de chauffage tout-en-un pour les bâtiments résidentiels en remplacement des chaudières à gaz et des climatiseurs, ou des solutions de chauffage et pré-chauffage écologiques pour l'industrie. Le produit est aujourd'hui en phase de tests dans le cadre du projet européen MINISTOR, labellisé Horizon 2020 (développement et amélioration de technologies d'énergie propre telles que les réseaux énergétiques intelligents, l'énergie marémotrice et le stockage de l'énergie).

« Dans le résidentiel, notre solution agit comme une pompe à chaleur décarbonée : on capte de l'énergie solaire qui alimente le système pour chauffer de l'eau sanitaire et produire du chauffage dans les appartements, explique Laurence Labranque. Nous avons dimensionné une batterie capable d'alimenter cinq ou six appartements pendant plusieurs semaines ou mois sans déperdition d'énergie. Le projet européen, auquel nous participons dans le cadre d'un consortium de sept ou huit entreprises depuis deux ans, aura plusieurs sites pilotes d'ici un mois dans quatre ou cinq pays, dont certains avec des températures extrêmes comme la Grèce et des pays scandinaves. »

Compatible avec la réglementation européenne F-GAS

La technologie Coldway intéresse aussi la logistique du dernier kilomètre des produits thermosensibles, avec des applications d'abord adressées aux petits volumes électriques (e-VUL, e-bikes, vélo-cargo, droïdes autonomes, rolls,...). Mais Sofrigam a présenté en avant-première, lors du salon Solutrans à Lyon en novembre 2023, l'intégration de cette technologie de froid 100% Coldway pour gros porteurs réfrigérés, performante jusque 36 heures.

Le groupe vante d'ailleurs une solution réfrigérante par sorption solide/gaz compatible avec la règlementation européenne F-GAS « grâce à l'ingrédient naturel qu'est l'ammoniac, une molécule qui conservera son autorisation de circulation lorsque la règlementation F-GAS sera effective, d'ici à fin 2030, avec une interdiction de l'usage des gaz polluants aujourd'hui utilisés dans les systèmes par compresseur classique à la même date ».

Coldway emploie aujourd'hui quinze salariés dans les Pyrénées-Orientales et réalise 10% des 23 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé par Sofrigam, auprès de clients pour l'heure à 90% en France (hôpitaux, laboratoires d'analyses, entreprises de portage de repas).