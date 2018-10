Art de vivre : 12 Maisons d'Occitanie s'associent dans le Comité Riquet

Créé le 9 octobre à Montpellier, le Comité Riquet associe 12 Maisons incarnant l'excellence dans divers secteurs emblématiques de l'art de vivre en Occitanie :

Abbaye de Fontfroide, à Narbonne (Aude)

Causse Gantier, à Millau (Aveyron)

Château de Pennautier (Aude)

Château Villerambert, à Minervois (Aude)

Clavecins M. Argellies, à Montpellier (Hérault)

Forge de Laguiole (Aveyron)

Graine de Pastel, à Toulouse (Haute-Garonne)

Hôtel de la Cité, à Carcassonne (Aude)

Les Toiles du Soleil, à Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Nougalet, à Luc-sur-Aude (Aude)

Savannah Barge, à Saint-Martin-Lalande (Aude)

Tarbouriech, à Marseillan (Hérault)

Ce nouveau club d'entreprises se donne pour mission de "défendre et incarner l'excellence de l'Occitanie", en respectant plusieurs standards tels que la qualité du résultat, la vision de long terme, le respect du territoire et de l'environnement, et la qualité des matières premières.

Le club, qui fonctionne par cooptation, est ouvert à un panel d'entreprises allant de la TPE-PME à l'ETI de 150 salariés, sur tous les métiers à l'exception des segments restauration et viticulture (non prévus actuellement).

"Nous partageons au sein du Comité Riquet une conviction : celle du besoin d'un repositionnement de la perception de l'Occitanie dans le haut de gamme en matière d'art de vivre. C'est un levier de développement intéressant pour les artisans et acteurs de ce domaine afin de générer de l'attractivité pour l'ensemble de notre territoire. Avec le Comité Riquet, notre vocation est non seulement de promouvoir nos savoir-faire, mais aussi de susciter des vocations et continuer à faire vivre des métiers qui peuvent parfois devenir marginaux", affirme Michel Julien (château Villerambert), président du Comité Riquet.

De multiples actions imminentes

De même, cette nouvelle structure va engager plusieurs actions de partenariats et d'influence auprès des pouvoirs publics et des instances régionales afin de faire valider le Comité Riquet en tant que référent de l'excellence en matière d'art de vivre en Occitanie, auprès de la Région pour constituer une vitrine de l'Occitanie lors de salons en France et à l'international, auprès des chambres de commerce internationales, notamment franco-américaines et franco-japonaises, ou encore auprès des pouvoirs publics sur des problématiques sectorielles, dont la formation.

Enfin, le Comité Riquet annonce la création d'un prix du Comité Riquet à l'horizon 2020 "pour promouvoir l'excellence et la jeunesse". L'ensemble des actions menées seront référencées sur un site web présentant le Comité Riquet et les Maisons qui le constituent.