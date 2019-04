Pierre Paulin, designer d’exception en Cévennes

Deux ans après la rétrospective du Centre Pompidou à Paris consacrée à Pierre Paulin, Maison Rouge, le Musée des vallées cévenoles à Saint Jean du Gard présente jusqu'au 21 juillet l'exposition « Maïa et Pierre Paulin, design en Cévennes ». Figurant parmi les collections des plus grands musées (MoMA, Metropolitan Museum of Art, Musée des arts décoratifs à Paris, Victoria et Albert Museum à Londres) et exposées dans le monde entier, les œuvres de Pierre Paulin trouvent dans les Cévennes un écho plus intimiste. D'autant plus que la majorité des œuvres provient du Domaine Calmette à Saint-Roman-de-Codières où Pierre Paulin et son épouse Maïa se sont installés au début des années 90.

« Le musée Maison Rouge est basé sur les traditions et l'histoire des vallées cévenoles jusqu'à nos jours mais les expositions permettent d'élargir les centres d'intérêt, explique la conservatrice Carole Hyza. Née de la rencontre avec Maïa Paulin, cette nouvelle exposition n'est ni exhaustive ni chronologique : elle retrace l'histoire de l'un des plus grands designers français, qui, avec son épouse, a choisi les Cévennes comme nouveau lieu de vie. Elle est aussi concomitante à l'inscription du domaine...