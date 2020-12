Fêtes de fin d’année : la newsletter de La Tribune Montpellier revient le 5 janvier 2021

L'année 2020 s'achève. Une année marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé nos vies. Dans ce contexte inédit, les rédactions nationales et régionales de La Tribune se sont mobilisées chaque jour pour décrypter, analyser et commenter l'actualité économique, financière, sociale et politique.

Nous vous remercions pour votre fidélité car vous avez été plus de 2.7 millions de visiteurs à nous suivre chaque mois sur latribune.fr, et au cours de ces 12 derniers mois, l'audience du site internet de La Tribune Montpellier a connu une croissance de + 31%.

Durant cette période de fêtes, la newsletter de La Tribune Montpellier fait une pause à compter du lundi 21 décembre pour revenir le 5 janvier 2021.

Vous remerciant de votre confiance, tout le bureau de La Tribune Montpellier vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous en 2021.