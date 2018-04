LeadeR Nîmes lance un fonds de mécénat culturel

Créé en 2016, LeadeR Nîmes, émanation du cluster régional LeadeR Occitanie, organisera le 21 avril le lancement d'un fonds de mécénat. Dédié aux projets culturels, il associe déjà une dizaine d'entreprises, dont certaines ne sont pas membres du réseau, et reste ouvert aux candidatures exogènes.

Au-delà de la mise de fonds statutaire de 15 000 €, l'objectif de la collecte, qui démarre à cette occasion, s'élève à "plusieurs dizaines de milliers d'euros", selon Jalil Benabdillah, président de LeadeR Occitanie. Par comparaison, un fonds de dotation du même type, lancé à Alès (30) en 2015 et ciblé sur la culture et le sport, approche désormais les 70 000 €.

Le fonds nîmois, baptisé Nîmes Mécénat, sera piloté par Jean-Mickaël Gay, cogérant de l'entreprise TRF Retail. Les projets seront présentés à un comité technique composé de professionnels issus du milieu culturel local (Théâtre de Nîmes, Théâtre du Périscope, Carré d'Art Musée et Paloma), qui fera ses préconisations au conseil d'administration.

"Il s'agit de mettre de l'intelligence collective dans l'offre culturelle nîmoise, en soutenant les projets culturels innovants, ou ceux qui avaient du mal à être financés, et plus globalement en rapprochant les deux mondes de la culture et des entreprises, commente Jalil Benabdillah. Il y a un fort potentiel à Nîmes car la culture économique est forte, et parce qu'il existe déjà des actions de mécénat en faveur des hôpitaux et du secteur social."