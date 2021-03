Sandrine Mini (Théâtre Molière, Sète) : « La programmation est un travail d’orfèvre ! »

Un peu plus de trois ans après sa prise de fonction à la tête du Théâtre Molière, Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Sandrine Mini tient le cap de ce navire culturel doté d'un budget global de 3,6 millions d'euros (dont 68% de subventions et 38% de recettes propres en mécénat, billetterie et recettes de tournées).

LA TRIBUNE - Quel est votre sentiment aujourd'hui face à la non réouverture des lieux culturels ?

Sandrine Mini - Cette longue période sans paroles, depuis le dernier confinement, est très éprouvante. Derrière les réunionites aigües du gouvernement, il n'y aucun acte. Cela en dit long sur la place accordée à la culture ! Je passe un temps fou sur la programmation. Mes équipes sont épuisées mais nous ne baissons pas les bras. Nous sommes prêts à rouvrir et à retrouver enfin le public !

Quels sont les impacts humaines et financiers de cette crise sans précédent ?

L'équipe de permanents (23 salariés, NDLR) a été maintenue intégralement dans ses activités, en revanche, faute de spectacle, la dizaine d'agents d'accueil et de...